YKS 2021 Türkçe soruları yayımlandı mı? 2021 YKS Türkçe soruları nasıldı, zor mu, kolay mıydı? İşte yorumlar

YKS üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleştirildi ve ikinci oturum için heyecan başladı. Sınava katılım sağlayan adaylar özellikle Türkçe ve Matematik sorularıyla ilgili sosyal medya platformlarında yorumlar yapıyor. Peki, YKS 2021 Türkçe soruları yayımlandı mı? 2021 YKS Türkçe soruları nasıldı, zor mu, kolay mıydı? İşte merak edilenler...
YKS 2021 TÜRKÇE SORULARI YAYIMLANDI MI?
YKS 2021 Türkçe soruları henüz yayınlanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sorular açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
İşte Türkçe soruları zor mu kolay mı sorusunun yanıtı;
2021 YKS TÜRKÇE SORULARI NASILDI, ZOR MU, KOLAY MIYDI?
2021 YKS Türkçe-Matematik zor mu, kolay mı sorusu merak ediliyor. Sınava katılan adayların bir kısmı türkçe ve matematiğin zor olduğunu ifade etti.
YKS 2021 BARAJ PUANI KAÇ OLDU?
Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.