Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleştirildi. Bu kapsamda milyonlarca aday 2021 YKS sözel puan türünde öğrenciler barajı geçmeleri için kaç net yapmaları gerektiğini merak ederek araştırmalara başladı. Adayların yaptıkları netlere göre YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) puanları oluşacak. Peki, 2021 YKS sözel sayısal puan türü 180 puanı geçmesi için kaç net gerekir? YKS 200-250-300 puan için kaç net yapılmalıdır? İşte merak edilenler...
YKS 2021 BARAJ PUANI KAÇ OLDU?
Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.
İşte 2021 YKS sözel sayısal puan türü 180 puanı geçmesi için kaç net gerekir sorusunun yanıtı;
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak. Bu adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olmayacak.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekecek.
ÖRNEK: TYT sınavında 15,25 net ve AYT sınavında 17 net yapan bir aday, 2020 YKS puan barajını geçecektir.
Bir aday TYT sınavında 15,25 net yapmış olsun:
Bu adayın, 2020 YKS Eşit ağırlık puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 16,75 üstünde net yapması gerekir.