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    • Eğitim
    • 26.06.2021 12:36
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    • 26.06.2021 12:36
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    2021 YKS sözel sayısal puan türü 180 puanı geçmesi için kaç net gerekir? YKS 200-250-300 puan için kaç net yapılmalıdır?

    Bugün YKS üniversite sınavında 2.6 milyondan fazla adayı sınavı kazanmak için ter döktü. Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Peki, 2021 YKS sözel sayısal puan türü 180 puanı geçmesi için kaç net gerekir? YKS 200-250-300 puan için kaç net yapılmalıdır? İşte bilinmesi gerekenler...

    YKS 180 puan geçmesi için kaç net gerekir?

    Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleştirildi. Bu kapsamda milyonlarca aday 2021 YKS sözel puan türünde öğrenciler barajı geçmeleri için kaç net yapmaları gerektiğini merak ederek araştırmalara başladı. Adayların yaptıkları netlere göre YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) puanları oluşacak. Peki, 2021 YKS sözel sayısal puan türü 180 puanı geçmesi için kaç net gerekir? YKS 200-250-300 puan için kaç net yapılmalıdır? İşte merak edilenler...

    YKS 2021 BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

    Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

    İşte 2021 YKS sözel sayısal puan türü 180 puanı geçmesi için kaç net gerekir sorusunun yanıtı;

    TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

    TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak. Bu adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olmayacak.

    Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekecek.

    ÖRNEK: TYT sınavında 15,25 net ve AYT sınavında 17 net yapan bir aday, 2020 YKS puan barajını geçecektir.

    Bir aday TYT sınavında 15,25 net yapmış olsun:

    Bu adayın, 2020 YKS Eşit ağırlık puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 16,75 üstünde net yapması gerekir.

        Bu adayın, 2020 YKS Sözel puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 konularından çıkan 80 sorudan en az 17,25 üstünde net yapması gerekir.

        Bu adayın, 2020 YKS Sayısal puan türünde 180 puanı geçmesi için: AYT sınavında yer alan Fen Bilimleri ve Matematik konularından çıkan 80 sorudan en az 17 üstünde net yapması gerekir.

        2020 YKS'de 200 Puan Üstü Almak İçin Kaç Net Gerekir?

        TYT 16 net iken, AYT en az 25,5 net üstünde olmalıdır.

        TYT 20 net iken, AYT en az 23,5 net üstünde olmalıdır.

        TYT 25 net iken, AYT en az 21,5 net üstünde olmalıdır.

        TYT 30 net iken, AYT en az 19,5 net üstünde olmalıdır.

        TYT 40 net iken, AYT en az 17 net üstünde olmalıdır.

        2020 YKS'de 250 Puan Üstü Almak İçin Kaç Net Gerekir?

        TYT 16 net iken, AYT en az 41 net üstünde olmalıdır.

        TYT 20 net iken, AYT en az 39,5 net üstünde olmalıdır.

        TYT 25 net iken, AYT en az 39 net üstünde olmalıdır.

        TYT 30 net iken, AYT en az 35,5 net üstünde olmalıdır.

        TYT 40 net iken, AYT en az 31 net üstünde olmalıdır.

            2020 YKS'de 300 Puan Üstü Almak İçin Kaç Net Gerekir?

            TYT 16 net iken, AYT en az 57 net üstünde olmalıdır.

            TYT 20 net iken, AYT en az 55 net üstünde olmalıdır.

            TYT 25 net iken, AYT en az 53 net üstünde olmalıdır.

            TYT 30 net iken, AYT en az 51 net üstünde olmalıdır.

            TYT 40 net iken, AYT en az 46,5 net üstünde olmalıdır.

            TYT PUAN HESAPLAMA:

            Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP'yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 150 barajı için hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır.
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            Haberler Eğitim 2021 YKS sözel sayısal puan türü 180 puanı geçmesi için kaç net gerekir? YKS 200-250-300 puan için kaç net yapılmalıdır?