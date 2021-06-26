Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleştirildi. Bu kapsamda milyonlarca aday 2021 YKS sözel puan türünde öğrenciler barajı geçmeleri için kaç net yapmaları gerektiğini merak ederek araştırmalara başladı. Adayların yaptıkları netlere göre YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) puanları oluşacak. Peki, 2021 YKS sözel sayısal puan türü 180 puanı geçmesi için kaç net gerekir? YKS 200-250-300 puan için kaç net yapılmalıdır? İşte merak edilenler...

YKS 2021 BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

İşte 2021 YKS sözel sayısal puan türü 180 puanı geçmesi için kaç net gerekir sorusunun yanıtı;