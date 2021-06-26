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    • Eğitim
    • 26.06.2021 11:29
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    • 26.06.2021 11:29
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    2021 YKS sınav yorumları! YKS TYT zor muydu kolay mıydı? YKS TYT soruları nasıldı?

    YKS TYT zor muydu kolay mıydı? 2021 YKS sınav yorumları sınavın ardından merak edilen konu oldu. YKS TYT soruları nasıldı? 26 Haziran Cumartesi günü YKS TYT sınavı oturumu yapıldı. Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı YKS TYT oturumunun ardından YKS sınav yorumları araştırılıyor.

    takvim.com.tr
    2021 YKS sınav yorumları! YKS TYT zor muydu kolay mıydı?

    2021 YKS sınav yorumları! YKS TYT zor muydu kolay mıydı? YKS soruları nasıldı? 2021 YKS heyecanında ilk oturum tamamlandı. Saat 10:15'te başlayan sınava Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci giriş yaptı. Sınavdan çıkmaya başlayan adaylar da YKS sınav yorumları hakkında araştırma yapıyor.

    YKS SINAV YORUMLARI 2021!

    Öğrenciler sınavdan çıkmaya başladığında sınavla ilgili yorumlara haberimizden ulaşabileceksiniz.

    YKS TYT ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

    Sınavla ilgili değerlendirmeler sosyal medyada öğrenciler tarafından paylaşılacak. Bu değerlendirmeler birazdan haberimizde yer alacak.

    YKS BARAJ PUANI KAÇ?

    YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.

    YKS'DE BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET YAPMAK GEREKİR?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) baraj puanını geçebilmek için adayların 2021 TYT'de 150 ve üstü puan alması gerekiyor. ÖSYM her adaya 99,345 puan vermektedir. Bu puana ek 50,565 puan alan barajı geçmektedir. Bu puanı alabilmek için adayların TYT'de 13 ila 14,5 arası net yapması yeterli olmaktadır.

        TYT PUAN HESAPLAMA:

        Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP'yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 150 barajı için hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır.

        AYT PUAN HESAPLAMA:

        YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.

        SAYISAL: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.

        EŞİT AĞIRLIK: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.

        SÖZEL: AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.

        DİL: AYT için netlerinizi Dil sınavındaki her netinizi 3 ile çarpın.

        Bulduğunuz her sonuçlara ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puanı ve OBP'yi ekleyin. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesabı için, diploma notunuzu 0,6 ile çarpabilirsiniz. Örn: 85×0,6=51. Böylelikle YKS Yerleştirme Puanınıza hesaplamış olursunuz.
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        Haberler Eğitim 2021 YKS sınav yorumları! YKS TYT zor muydu kolay mıydı? YKS TYT soruları nasıldı?