Üniversite taban puanları 2021! 200-230-260-300 puanla hangi üniversiteye girilir?

200-230-260-300 puanla hangi üniversiteye girilir? Üniversite taban puanları 2021! Üniversite hayallerini gerçeğe dökmek isteyen adaylar, aylar süren hazırlık sürecinin ardından 26-27 Haziran tarihlerinde sınavlara giriş yapacak. Sınav sonrasında gözler üniversitelerin puanlarına çevrilecek. 2021 üniversite taban puanları adayların şimdiden sorguladığı konulardan birisi oldu. Peki; 200-230-260-300 puanla hangi üniversiteye girilir?
200-230-260-300 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİRİLİR?
YÖK ATLAS tercih robotu ile geçtiğimiz yıl üniversitelerin bölümlerinin puanlarını öğrenebilir ve puanınıza göre hangi bölüme yerleşebileceğinize dair fikir sahibi olabilirsiniz.
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YKS BARAJ PUANI KAÇ?
2021-TYT'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla TYT puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak TYT ve YKS puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini İnternet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır.
2021 TYT'de hiçbir puan türünde 150 veya daha fazla puan alamayanlardan tercih yapmaları söz konusu olmayacaktır.