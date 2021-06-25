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    • Eğitim
    • 25.06.2021 17:14
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    • 25.06.2021 17:14
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    Üniversite taban puanları 2021! 200-230-260-300 puanla hangi üniversiteye girilir?

    Üniversite taban puanları 2021! 200-230-260-300 puanla hangi üniversiteye girilir? Üniversitelerin taban puanları 26-27 Haziran YKS üniversite sınavlarıyla birlikte en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Milyonlarca öğrenci 2 veya 4 yıllık bir üniversiteye giriş yapmak için YKS TYT AYT YDT sınavlarını tamamlayacak. Sınavların tamamlanmasının ardından, adaylar alacaklara tahmini puana göre hangi üniversiteye giriş yapabileceğini öğrenmek istiyor. 200-230-260-300 puanla hangi üniversiteye girilir sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte; 2021 üniversite taban puanları!

    takvim.com.tr
    Üniversite taban puanları 2021! 200-230-260-300 puanla hangi üniversiteye girilir?

    200-230-260-300 puanla hangi üniversiteye girilir? Üniversite taban puanları 2021! Üniversite hayallerini gerçeğe dökmek isteyen adaylar, aylar süren hazırlık sürecinin ardından 26-27 Haziran tarihlerinde sınavlara giriş yapacak. Sınav sonrasında gözler üniversitelerin puanlarına çevrilecek. 2021 üniversite taban puanları adayların şimdiden sorguladığı konulardan birisi oldu. Peki; 200-230-260-300 puanla hangi üniversiteye girilir?

    200-230-260-300 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİRİLİR?

    YÖK ATLAS tercih robotu ile geçtiğimiz yıl üniversitelerin bölümlerinin puanlarını öğrenebilir ve puanınıza göre hangi bölüme yerleşebileceğinize dair fikir sahibi olabilirsiniz.

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    YKS BARAJ PUANI KAÇ?

    2021-TYT'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla TYT puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak TYT ve YKS puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini İnternet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

    2021 TYT'de hiçbir puan türünde 150 veya daha fazla puan alamayanlardan tercih yapmaları söz konusu olmayacaktır.

        Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

        Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

        Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

        TYT PUAN HESAPLAMA:

        Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP'yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 150 barajı için hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır.

        AYT PUAN HESAPLAMA:

        YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.

        SAYISAL: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.

        EŞİT AĞIRLIK: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.

        SÖZEL: AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.

        DİL: AYT için netlerinizi Dil sınavındaki her netinizi 3 ile çarpın.

        Bulduğunuz her sonuçlara ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puanı ve OBP'yi ekleyin. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesabı için, diploma notunuzu 0,6 ile çarpabilirsiniz. Örn: 85×0,6=51. Böylelikle YKS Yerleştirme Puanınıza hesaplamış olursunuz.
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        Haberler Eğitim Üniversite taban puanları 2021! 200-230-260-300 puanla hangi üniversiteye girilir?