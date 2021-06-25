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    • Eğitim
    • 25.06.2021 23:12
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    • 25.06.2021 23:14
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    Üniversite sınavında oje yasak mı? Üniversite sınavında YKS yasak olan eşyalar hangileri? Oje, pet şişe…

    Gündemde yoğun bir şekilde Üniversite sınavında oje yasak mı? sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Tüm illerden milyonlarca kişi hayalini kurduğu okulda eğitim görebilmek için 2021 yılı üniversite sınavı YKS’ye katılacak. Sınav 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek ve uzun süredir ders çalışan adaylar performanslarını sergileyecek. Peki Üniversite sınavında YKS yasak olan eşyalar hangileri? YKS sınavına oje, pet şişe, para gibi eşyalar ile girilebilecek mi?

    takvim.com.tr
    Üniversite sınavında oje yasak mı?

    Üniversite sınavında oje yasak mı? Üniversite sınavında YKS yasak olan eşyalar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye katılacak olan adaylar uzun zamandır ders çalışıyordu ve sınavda ter dökecekler. Üniversite sınavına girerken ÖSYM tarafından bazı eşyaların sınav yerlerine sokulması yasaklandı. İşte o eşyalar…

    YKS SINAVINDA OJE YASAK MI?

    ÖSYM'nin sınava oje ile girmenin yasak olduğu konusunda ise herhangi bir açıklaması bulunmuyor.

    YKS'DE YASAK OLAN EŞYALAR HANGİLERİ?

    Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına; Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb.

        kartlarla, Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun "ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).
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        Haberler Eğitim Üniversite sınavında oje yasak mı? Üniversite sınavında YKS yasak olan eşyalar hangileri? Oje, pet şişe…