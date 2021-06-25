Üniversite sınavında oje yasak mı? Üniversite sınavında YKS yasak olan eşyalar hangileri? Oje, pet şişe…

Üniversite sınavında oje yasak mı? Üniversite sınavında YKS yasak olan eşyalar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye katılacak olan adaylar uzun zamandır ders çalışıyordu ve sınavda ter dökecekler. Üniversite sınavına girerken ÖSYM tarafından bazı eşyaların sınav yerlerine sokulması yasaklandı. İşte o eşyalar…
YKS SINAVINDA OJE YASAK MI?
ÖSYM'nin sınava oje ile girmenin yasak olduğu konusunda ise herhangi bir açıklaması bulunmuyor.
YKS'DE YASAK OLAN EŞYALAR HANGİLERİ?
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına; Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb.