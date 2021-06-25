2021 YKS'ye girecek adaylara başarı mesajları: Üniversite sınavı (YKS) için dualı, anlamlı başarı dilekleri ve motivasyon sözleri

Bu hafta sonu milyonlarca kişi üniversite sınavı için ter dökecek. YKS sınavına girecek milyonlarca öğrenciye sınav öncesi moral vermek isteyenler YKS başarı mesajlarını aramaya başladı. 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek YKS sınavınına bu sene rekor katılım geldi. YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 592 bin 579, Alan Yeterlilik Testlerine 1 milyon 781 bin 760 ve Yabancı Dil Testine 130 bin 522 adayın katılacağı bildirildi. Bu kapsamda, sınava girecek milyonlarca öğrenciye başarı mesajları göndermek isteyen vatandaşlar aramalara başladı. İşte 2021 YKS sınavına girecek öğrenciye başarı mesajları ve tebrik sözleri!