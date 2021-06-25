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    • Eğitim
    • 25.06.2021 15:04
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    • 25.06.2021 15:05
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    2021 YKS'ye girecek adaylara başarı mesajları: Üniversite sınavı (YKS) için dualı, anlamlı başarı dilekleri ve motivasyon sözleri

    YKS sınavı için sayılı saatler kaldı. Sınav öncesinde üniversite hayalleri için ter dökecek olan milyonlarca öğrenciye destek olmak için YKS başarı mesajı atılıyor. 26-27 Haziran'da üç oturum halinde düzenlenecek YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 592 bin 579, Alan Yeterlilik Testlerine 1 milyon 781 bin 760 ve Yabancı Dil Testine 130 bin 522 adayın katılacağı bildirildi. Bu kapsamda, sınava girecek milyonlarca öğrenciye başarı mesajları göndermek isteyen vatandaşlar aramalara başladı. İşte 2021 YKS sınavına girecek öğrenciye başarı mesajları ve tebrik sözleri!

    takvim.com.tr
    2021 YKS'ye girecek adaylara başarı mesajları!

    Bu hafta sonu milyonlarca kişi üniversite sınavı için ter dökecek. YKS sınavına girecek milyonlarca öğrenciye sınav öncesi moral vermek isteyenler YKS başarı mesajlarını aramaya başladı. 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek YKS sınavınına bu sene rekor katılım geldi. YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 592 bin 579, Alan Yeterlilik Testlerine 1 milyon 781 bin 760 ve Yabancı Dil Testine 130 bin 522 adayın katılacağı bildirildi. Bu kapsamda, sınava girecek milyonlarca öğrenciye başarı mesajları göndermek isteyen vatandaşlar aramalara başladı. İşte 2021 YKS sınavına girecek öğrenciye başarı mesajları ve tebrik sözleri!

    YKS BAŞARI MESAJLARI, SÖZLERİ 2021

    İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. Andre Gide

    Sınavda istediğin başarıyı elde etmeni dilerim. Başarılar

    Dualarımız hep seninle olacak. Sınavında başarılar

    Yarınki sınavın istediğin gibi geçmesini dilerim. Başarılar..

    Başarılarını gizlemek, en büyük başarıdır. La Rochefoucauld

    Başarıyı en kötü şekilde kullanmak, onunla övünmektir. De Maupassant

    Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: Ya kendi aklından faydalanmak, yahut da başkalarının akılsızlığından faydalanmaktır. La Bruyere

    Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. Sınavın da bu süslerden yalnızca bir tanesi. Başarılar

    Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. Schiller

    Hiç kimse, başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. Moorhead

    Her şeyin gönlünce olması dileğiyle.. Sınavında başarılar...

        Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir.Sınavın da bu süslerden sadece biri. Başarılar.

        Başarıyı hakediyorsun. Korkma gelecektir başarı.

        Başarı tatlıdır ama çoğu zaman ter kokar. Anonim

        Büyük insanlar olmadan büyük işler başarılamaz.

        Bir insan bir iş yapabiliyorsa, bütün insanlar o işi yapabilir. Üşenme, vazgeçme, erteleme.. Başarı ben başaracağım diyenlerindir. Güzellikler Hep Sizinle Olsun.

        Başarılarını gizlemek, en büyük başarıdır. La Rochefoucauld

        Başarıyı en kötü şekilde kullanmak, onunla övünmektir. De Maupassant

        Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: Ya kendi aklından faydalanmak, yahut da başkalarının akılsızlığından faydalanmaktır. La Bruyere

        Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. Sınavın da bu süslerden yalnızca bir tanesi. Başarılar

        Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. Schiller

        Hiç kimse, başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. Moorhead
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        Haberler Eğitim 2021 YKS'ye girecek adaylara başarı mesajları: Üniversite sınavı (YKS) için dualı, anlamlı başarı dilekleri ve motivasyon sözleri