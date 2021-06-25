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    • Eğitim
    • 26.06.2021 09:32
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    • 26.06.2021 09:32
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    2021 YKS sınav öncesi okunacak dua! Nihat Hatipoğlu YKS sınav (imtihan) başarı duası!

    Nihat Hatipoğlu YKS TYT AYT başarı duası nelerdir? Nihat Hatipoğlu YKS sınav duası hem öğrencilerin hem de ailelerin merak ettiği konuların başında geliyor. Sınavdan önce manevi destek için dualar okumak isteyen öğrenciler, YKS TYT AYT başarı duası hakkında araştırma yapıyor. İşte, Nihat Hatipoğlu YKS sınav duası!

    takvim.com.tr
    Nihat Hatipoğlu YKS sınav duası! Nihat Hatipoğlu YKS TYT AYT başarı duası nelerdir?

    Nihat Hatipoğlu YKS sınav duası! Nihat Hatipoğlu YKS başarı duası arama motorlarında sorgulanıyor. YKS TYT AYT başarı duası öğrencilerin ve ailelerin araştırdığı konulardan birisi oldu. 2021 YKS sınavı 26-27 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Bu tarihlerde milyonlarca öğrenci sınava giriş yaparak başarılı olmak için ter dökecek. İşte, Nihat Hatipoğlu YKS sınav duası hakkında merak edilenler!

    YKS BAŞARI DUASI!

    - İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:

    "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

    ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

    - Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

    "Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)

    ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

    – Sınav başlayınca da şu dua okunur:

    "Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

    ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

    -Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

    Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

    – Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

    "Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

    ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

        – "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

        ANLAMI:Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

        – Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

        Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

        NİHAT HATİPOĞLU SINAV DUASI

        Sınav öncesi okunacak dua

        Ey Rabbim, göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de sözümü anlasınlar. (Taha 25-28)

        Sınav başlayınca okunacak dua

        Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetike estagisü.

        Anlamı: Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, senin rahmetine sığınıyorum.
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        Haberler Eğitim 2021 YKS sınav öncesi okunacak dua! Nihat Hatipoğlu YKS sınav (imtihan) başarı duası!