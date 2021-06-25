2021 YKS kemer ve kağıt para yasak mı? Üniversite sınavına kemer ve parayla giriliyor mu? İşte sınavda yasak olan eşyalar!

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında, Cumartesi ve Pazar günü iki oturum gerçekleştirilecek sınavlar son bulacak. İyi bir üniversite hayali kuran öğrenciler, sınava girecekleri okulda bir terslik ile karşılaşmak istemiyor. Bu doğrultuda, YKS sınavına para ve kemerle giriliyor mu? sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. ÖSYM tarafından 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavının ayrıntıları açıklandı. Peki, YKS sınavında hangi eşyalar yasak? Sınavda su verilecek mi? Kemer ve para yasak mı? İşte detaylar!
YKS'YE KEMER VE KAĞIT PARA İLE GİRİLİR Mİ?
ÖSYM, sınava kemerle ve kağıt para ile girilir mi sorusuna yanıt verdi. Sınavın ardından ihtiyaçlarını gidermek isteyen öğrenciler, YKS'ye kağıt para ile girme durumunda sorun yaşayıp yaşamayacaklarını sorgulamaya başladı.
SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR NELERDİR?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavının ayrıntıları açıklandı.
Sınav 26-27 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleşecek. Giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmadan sınava girilmeyecek.
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına; Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.