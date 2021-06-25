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    • Eğitim
    • 25.06.2021 10:54
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    • 25.06.2021 10:54
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    2021 YKS kemer ve kağıt para yasak mı? Üniversite sınavına kemer ve parayla giriliyor mu? İşte sınavda yasak olan eşyalar!

    2021 YKS kemer ve kağıt para yasak mı? Sorusu sınava girecek adaylar tarafından merak edilmeye başlandı. Milyonlarca öğrencinin giriş yapacağı YKS sınavı için sayılı saatler kaldı. Yarın ve pazar günü gerçekleşecek olan oturumlara katılım gösterecek binlerce aday, yanlarında bulundurmamaları gereken eşyalar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda, YKS sınavına para ve kemerle giriliyor mu? sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. ÖSYM tarafından 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavının ayrıntıları açıklandı. Peki, YKS sınavında hangi eşyalar yasak? Sınavda su verilecek mi? Kemer ve para yasak mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2021 YKS kemer ve kağıt para yasak mı?

    2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında, Cumartesi ve Pazar günü iki oturum gerçekleştirilecek sınavlar son bulacak. İyi bir üniversite hayali kuran öğrenciler, sınava girecekleri okulda bir terslik ile karşılaşmak istemiyor. Bu doğrultuda, YKS sınavına para ve kemerle giriliyor mu? sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. ÖSYM tarafından 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavının ayrıntıları açıklandı. Peki, YKS sınavında hangi eşyalar yasak? Sınavda su verilecek mi? Kemer ve para yasak mı? İşte detaylar!

    YKS'YE KEMER VE KAĞIT PARA İLE GİRİLİR Mİ?

    ÖSYM, sınava kemerle ve kağıt para ile girilir mi sorusuna yanıt verdi. Sınavın ardından ihtiyaçlarını gidermek isteyen öğrenciler, YKS'ye kağıt para ile girme durumunda sorun yaşayıp yaşamayacaklarını sorgulamaya başladı.

    SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR NELERDİR?

    2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavının ayrıntıları açıklandı.

    Sınav 26-27 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleşecek. Giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmadan sınava girilmeyecek.

    Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına; Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.



        (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun "ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).


        Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak olup, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilecektir. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Görevlilerin tutanakları yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine ve ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır.

        YKS SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER!

        Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

        1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

        2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı

        (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

        Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,

        Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,

        T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

        Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.
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        Haberler Eğitim 2021 YKS kemer ve kağıt para yasak mı? Üniversite sınavına kemer ve parayla giriliyor mu? İşte sınavda yasak olan eşyalar!