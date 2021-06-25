2 yıllık bölüm puanları! 2 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları 2021! Üniversitede okumak isteyen öğrenciler, bu hafta Cumartesi ve Pazar günü yapılacak sınavların ardından üniversitelerin puanlarını merak edecek. Adaylar alacaklarını tahmin ettikleri puana göre 2 yıllık üniversite taban puanlarını sorguluyor. Peki; 2 yıllık bölüm puanları nasıl öğrenilir?
2 YILLIK BÖLÜM TABAN PUANLARI!
Üniversite taban puanları her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile belli olacak. Ancak geçtiğimiz yılki üniversite taban puanları tercih yapacak öğrenciler için fikir verebilecek. Bunun için kullanmanız gereken yöntem ise YÖK Atlas'a girmek ve bölümleri sorgulamak olacak. İşte; 4 yıllık bölüm taban puanları!
YÖK ATLAS 2 YILLIK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS BARAJ PUANI KAÇ?
YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.