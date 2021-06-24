YKS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021 YKS tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? ÖSYM’den açıklama…

YKS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021 YKS tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yükseköğretim Kurumları sınavına az bir zaman kala yüzbinlerce kişi heyecanlı bekleyişe başladı ve İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den de YKS adaylarına önemli açıklamalar geldi.
YKS 2021 NE ZAMAN?
2021 YKS sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde cumartesi günü saat 10.00'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), pazar günü saat 10.00'da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve pazar günü saat 15.30'da Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek.
Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.
YKS SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
YKS REFAKATÇİLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?
YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.
Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak.