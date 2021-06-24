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    • Eğitim
    • 24.06.2021 17:59
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    • 24.06.2021 18:06
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    YKS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021 YKS tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? ÖSYM’den açıklama…

    Heyecan dolu geri sayım başlamışken gündemde yoğun bir şekilde YKS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen üniversite sınavı için bir yıl boyunca ders çalışanlar şimdi performanslarını sergileyerek istediği üniversiteyi kazanmanın hayalini kuruyor. Peki YKS için ne kadar süre kaldı? 2021 YKS tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? ÖSYM’den konuya dair önemli açıklamalar da geldi. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    YKS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

    YKS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021 YKS tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yükseköğretim Kurumları sınavına az bir zaman kala yüzbinlerce kişi heyecanlı bekleyişe başladı ve İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den de YKS adaylarına önemli açıklamalar geldi.

    YKS 2021 NE ZAMAN?

    2021 YKS sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde cumartesi günü saat 10.00'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), pazar günü saat 10.00'da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve pazar günü saat 15.30'da Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek.

    Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

    YKS SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

    YKS REFAKATÇİLERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF MI?

    YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

    Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak.

        YKS sınavında adayın yanında bulunması gerekenler nelerdir?

        Sınav giriş belgesi
        C. Kimlik kartı, geçerlilik süresi dolmamış pasaport
        Sürücü belgesi veya mesleki kimlik kartları geçerli değildir.

        2021 YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

        2021 YKS soruları, cevapları, sınavdan sonra ÖSYM AİS sayfasında ve ÖSYM'nin resmi web sitesinde yayınlanacak. AİS sayfasında tüm sorular belirli bir süre içinde gösterilirken, ÖSYM'nin web sitesinde soruların sadece yüzde 10'u gösterilecek.

        İÇİŞLERİ'NDEN 2021 YKS SINAVINA İLİŞKİN VALİLİKLERE GENELGE!

        İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

        Genelgede, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 26-27 Haziran'da il merkezleri ile bazı ilçelerden oluşan 200 sınav merkezinde gerçekleştirilecek 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), cumartesi 10.15-12.30, pazar günü ise sabah 10.15-13.15 ve öğleden sonra 15.45-17.45 olmak üzere 3 oturumda yapılacağı hatırlatıldı.

        Bakanlığın genelgesinde, 2021 YKS'nin, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla valilik ve kaymakamlıklarca uygulanacak usul ve esaslar şöyle sıralandı:

        - Sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri, 26 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak.

        - Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak.- 27 Haziran Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla), 07.00-18.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

        - Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda başta belediyeler olmak üzere ilgili birimlerce alınacak.

        - Valiler ve kaymakamlarca, sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak alınacak.

        Bu kapsamda kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve diğer gürültülü faaliyetlerde bulunulması önlenecek. Sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilecek.

        - Vali ve kaymakamlarca belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

        - Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
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        Haberler Eğitim YKS ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021 YKS tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? ÖSYM’den açıklama…