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    • Eğitim
    • 25.06.2021 08:23
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    • 25.06.2021 08:23
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    Üniversitelerde yüzyüze eğitim başlayacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Açıklama geldi…

    Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüzyüze eğitim başlayacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kazandığı üniversitede öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmak isteyen tüm illerden binlerce kişi üniversitelerin yüzyüze eğitime başlayacaklarını merak ederek gündemde yoğun bir şekilde sorgular oldu. İşte üniversitelerin açılacağı o tarih...

    takvim.com.tr
    Üniversiteler ne zaman açılacak?

    Gündemde yoğun bir şekilde Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Üniversite sınavından iyi puan alarak hayal ettiği okulda eğitim görmek isteyen milyonlarca kişi YKS'ye katılıyor ve istediği okula yerleşenler ne zaman ders işlemeye başlayacaklarını merak ediyor. Koronavirüs salgınından dolayı eğitimler online olarak gerçekleştiriliyordu, aşılamanın hızlanması ve vakaların azalmasıyla birlikte Üniversitelerde yüzyüze eğitim başlayacak mı? Sorgulaması da sıklıkla yapılır oldu. Konuyla ilgili açıklama geldi, işte detaylar…

    ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

    KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Üniversite kayıt tarihi henüz belli değil. Ancak YKS sınavı sonra tercih ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite kayıt sürecinin de başlatılması bekleniyor.

    YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİLŞTİ!

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

    Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.

    Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.

        YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi:

        "Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.

        Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin eylülde yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
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