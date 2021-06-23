NUN yaz kamplarında yerinizi alın!

Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için tasarlanan ve öğrencilerin yurt içi ve yurt dışından başarılı akademisyenlerle buluşacağı program için başvurular başladı. 8 – 15 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek dijital yaz okulunda 35 farklı modül arasından öğrenciler kendilerine uygun buldukları dersleri seçerek kendi yaz okulu programını oluşturabilecekler.

Sürdürülebilirlik alanında Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, TRT Radyo Spikeri Mennan Şahin, Oxford Üniversitesi Doktora Üyesi Peter Young ve Stanford Üniversitesi Öğretim Üyesi Rania Awaad NUN Dijital Yaz Okulu eğitmen kadrosunun yalnızca bir kısmını oluşturuyor.

Bilim, Gastronomi, Girişimcilik, İslam Kültürü, İletişim gibi pek çok farklı başlık etrafında şekillenen program, zengin içeriğiyle öğrencilerin verimli bir yaz tatili geçirmesine imkân sağlıyor.

NUN Okulları, tatilini fiziksel aktiviteler ile sosyalleşerek geçirmek isteyen ilkokul ve ortaokul öğrencileri için ise Beykoz Kampüsünde salgın şartları gözetilerek gerçekleştirilecek Spor ve Sanat Okulu programını hayata geçiriyor.

26 Temmuz – 6 Ağustos tarihleri arasında kişiye özel olarak gerçekleştirilecek programda öğrenciler beceri ve yeteneklerini keşfederken aynı zamanda tabiatla iç içe keyifli bir yaz kampı deneyimi yaşayacaklar.

2 Hafta sürecek programa katılacak öğrenciler Tarih anlatımı eşliğinde Sarıyer'de bisiklet Turu yapacak, doğa yürüyüşleri gerçekleştirecek, yüzme, tenis, tekvando, pilates, atletizm, okçuluk gibi spor dallarını deneyimleyecekler. Aynı zamanda farklı sanat atölyelerine katılabilecekler.

Ayrıca 3, 4, 17 ve 18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek hafta sonu programları ile de ilkokul ve ortaokul öğrencileri İstanbul'un tarihi mekanlarını ziyaret ederek her birinin hikayesini dinleyecekler.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida ÜYE; "Sömestr döneminde gerçekleştirdiğimiz NUN Dijital Kış Okuluna farklı okullardan 527 öğrenci katıldı, 21 başarılı akademisyenle buluştu ve her bir öğrenci programı memnuniyetle tamamladı. Bizler de bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak adına Dijital Yaz Okulu için çalışmaya başladık. Oluşturduğumuz dijital yaz okulu programı ile öğrencilere ilgi duydukları alanlarda kişisel gelişimlerine destek olmayı, kendi beceri ve kapasitelerini keşfetmelerine yardımcı olmayı ve lisans tercihi yapacak öğrenciler için geleceğe dair kararlarını daha iyi şekillendirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Sanat, genetik, liderlik, gastronomi, sürdürülebilir yaşam, siyaset bilimi gibi akla gelebilecek her branşı programa dahil etmeye çalıştık. Böylece öğrenciler program boyunca ilgi alanları doğrultusunda merak ettikleri tüm sorulara birinci ve en donanımlı kaynaklardan cevap alabilecekler.

Dijital Yaz Okulu programına ek olarak bu dönem yüz yüze gerçekleştireceğimiz yaz kamplarımıza da devam ediyoruz. 26 Temmuz – 6 Ağustos tarihleri arasında Beykoz kampüsümüzde gerçekleşecek Spor ve Sanat Okulu programı kapsamında, son derece keyifli bir program akışı hazırladık. Öğrenciler gün içerisinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak pek çok spor ve sanat dalını tanıma ve deneyimleme şansı bulacak. Zira bizim için tatil, çocuklarımızın hiçbir şey yapmadan oturmaları değil, meşguliyetlerini değiştirerek yeni dünyalara pencere açmalarıdır.

Şimdiden tüm öğrencilere verimli ve güzel bir tatil geçirmelerini diliyoruz." dedi.

NUN Yaz Okulu programları hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için nunkamplari.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.