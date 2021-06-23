BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM öğretmen sözlü mülakat sonuçları 2021 nereden ve nasıl sorgulanıyor?

2021 yılı bilim ve sanat merkezleri öğretmen seçme ve atama kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar meb.gov.tr adresinden yayımlandı.

Tercih yapmaya esas puanlarına itirazlar, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı) Varlık mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:10 adresine posta yolu ile veya Il Millî Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile yapılacaktır.

TERCİHLER VE ATAMALAR



1) Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden belirlenen puanın %60'ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40'ı toplanarak belirlenecektir.