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    • Eğitim
    • 24.06.2021 00:13
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    • 24.06.2021 00:16
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    BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM öğretmen sözlü mülakat sonuçları 2021 nereden ve nasıl sorgulanıyor?

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorusu yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan özel eğitim merkezlerinde öğretmenlik yapmak isteyenlerin katıldığı ve sonucunu merakla beklediği BİLSEM mülakatlarına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. MEB sonuçların açıklandığını duyurdu ve heyecanla sonuç araştırması başladı. Peki BİLSEM öğretmen sözlü mülakat sonuçları 2021 nereden ve nasıl sorgulanıyor?

    takvim.com.tr
    BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

    BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM öğretmen sözlü mülakat sonuçları 2021 nereden ve nasıl sorgulanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. BİLSEM öğretmen mülakat ve atama sonucunun ilan edildiğini duyurdu ve hemen sonuçları sorgulamak isteyenler bunu nasıl ve nereden yapacaklarını merak eder oldu. İşte ayrıntılar…

    BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    MEB BİLSEM öğretmen mülakat ve atama sonucunun ilan edildiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığınca özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitimlerin verildiği BİLSEM'lerde görev yapacak öğretmenler sözlü sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr üzerinden öğrenecekler. Sonuçlar öğrenilirken T.C kimlik numarası bilgisi kullanılacak.

    2021 yılı bilim ve sanat merkezleri öğretmen seçme ve atama kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar meb.gov.tr adresinden yayımlandı.

    Tercih yapmaya esas puanlarına itirazlar, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı) Varlık mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:10 adresine posta yolu ile veya Il Millî Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile yapılacaktır.

    TERCİHLER VE ATAMALAR

    1) Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden belirlenen puanın %60'ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40'ı toplanarak belirlenecektir.

        2) Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

        3) Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

        4) Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.

        5) Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.

        6) Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde, Bakanlık tarafından açıklanan Ek-2: Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.

        7) 40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir.

        8) Atama sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilecektir.
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        Haberler Eğitim BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM öğretmen sözlü mülakat sonuçları 2021 nereden ve nasıl sorgulanıyor?