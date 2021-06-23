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    • Eğitim
    • 23.06.2021 22:20
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    • 23.06.2021 22:25
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    AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı yüzyüze mi olacak? Kayıt ücreti…

    Sıklıkla araştırılanlar arasında AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? Sorusu yer alıyor. Binlerce açıköğretim fakültesi öğrencisi Anadolu Üniversitesi duyurusunun ardından yaz okulu hakkında bilgileri sıklıkla araştırır oldu. Koronavirüs nedeniyle yaz okulunda yapılacak sınavın nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor. AÖF yaz okulu sınavı online mı yüzyüze mi olacak? Kayıt ücretini ödemek isteyenler kayıtlar ile ilgili detayları da öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?

    AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı yüzyüze mi olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Koronavirüs salgınından dolayı sınavları online olarak tamamlayacan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri bu konuya dair bilgileri de merak ediyordu. Anadolu Üniversitesi'nden AÖF yaz okulu ile ilgili önemli açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar…

    AÖF YAZ OKULU ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

    Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre, Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır.

    Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

    2021 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAZ OKULUNA KİMLER KATILABİLİR?

    1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

        2- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

        3- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

        4- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

        AÖF TEK DERS SINAVI 2021 NE ZAMAN?

        AÖF 2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi tek ders sınavı Yaz Okulu açılmayan birimlerde tek ders sınavı başvurusu için son tarih 25 Haziran 2021 olarak açıklandı. AÖF tek ders sınavı 28 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek olup; Tek ders sınavı harf notlarının son teslim tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.

        AÖF TEK DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

        Üniversiteye kaydı olan bir öğrencinin üniversiteden mezun olması için geçmesinin gerekli olduğu ders bir tane ve bu dersi geçemediği için mezun olma durumu söz konusu olamıyor ise tek ders sınavı olarak bilinmektedir. Özellikle de öğrencinin başarısı 2. 00 olan dönem geçme notunun üstünde olsa bile bireyin tek ders sınavına girme zorunluluğu söz konusudur. Eğer bir öğrencinin genel ortalaması 2. 00 notunun altında ise bu durumda kesinlikle bu 2.00 durumu düzelinceye kadar tek ders sınavına girmesi gerekmektedir.
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        Haberler Eğitim AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı yüzyüze mi olacak? Kayıt ücreti…