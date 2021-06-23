AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı yüzyüze mi olacak? Kayıt ücreti…

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı online mı yüzyüze mi olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Koronavirüs salgınından dolayı sınavları online olarak tamamlayacan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri bu konuya dair bilgileri de merak ediyordu. Anadolu Üniversitesi'nden AÖF yaz okulu ile ilgili önemli açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar…
AÖF YAZ OKULU ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre, Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır.
Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır.
2021 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAZ OKULUNA KİMLER KATILABİLİR?
1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.