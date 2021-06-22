AÖL sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri lise eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak için uğraşıyor ve MEB sınavlarına katılıyor. Peki 2021 yılı AÖL 3.dönem sınavları ne zaman uygulanacak, MEB açıklaması geldi mi? İşte ayrıntılar…
AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak gerçekleştirilecek.
MEB'den açıklama gelmişti: "2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başlamıştır. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması uygun görülmüştür."