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    • Eğitim
    • 23.06.2021 01:57
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    • 23.06.2021 01:57
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    Binlerce kişi sıklıkla ? Sorusuna yanıt arar oldu. Lise eğitimini uzaktan okuyan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği larına katılıyor ve başarılı not almak için önceden ders çalışıyor. Bu noktada sınav tarihleri en merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki ? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan önemli açıklamalar geldi, İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    AÖL sınavları ne zaman?

    AÖL sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri lise eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak için uğraşıyor ve MEB sınavlarına katılıyor. Peki 2021 yılı AÖL 3.dönem sınavları ne zaman uygulanacak, MEB açıklaması geldi mi? İşte ayrıntılar…

    AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

    Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak gerçekleştirilecek.

    MEB'den açıklama gelmişti: "2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başlamıştır. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması uygun görülmüştür."

        AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        2020‐2021 dönemine ait 3. dönem sınavları için giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Giriş belgelerinin sistem üzerinden 30 Haziran 2021 Çarşamba günü açılması bekleniyor.

        AÖL ONLİNE SINAVI NASIL UYGULANACAK?

        -Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

        -Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.

        -Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

        -Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dakika süre uygulanacaktır.

        -Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

        -Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.
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        Haberler Eğitim AÖL sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?