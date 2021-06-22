KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? 2021 KPSS geç başvuru dönemi başladı. Adaylar, 2 gün boyunca geç başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları yapmak isteyenlerin önünde yalnızca 2 gün bulunacak. Peki; 2021 KPSS geç başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?
2021 KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
2021 KPSS geç başvuru ücreti ve başvuru tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. ÖSYM sınav takvimine göre, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 07- 08 Ağustos 2021 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.
KPSS geç başvuruları ise 22-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Sınav ücreti %50 artırımlı olarak yatırılacak.
KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? (2021)
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL