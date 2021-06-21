YKS ne zaman? 2021 üniversite sınavı YKS giriş yerleri nasıl öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, milyonlarca kişinin bir sene boyunca ders çalışmasının ardından heyecanla beklediği sınava ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki 2021 yılı YKS sınavı hangi tarihte düzenlenecek? İşte detaylar…
2021 YKS NE ZAMAN?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.