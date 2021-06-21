ÖSYM BAŞKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili ayrıntıları açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından YKS hakkında yaptığı paylaşımda, "Sınav binaları sınavdan önce detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınız ile geliniz. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak" ifadelerine yer verdi.