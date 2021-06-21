Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geliyor ve normalleşme kararları gündemde olacak. Bu hafta milyonlarca öğrenci YKS'de üniversiteye yerleşebilmek için ter dökecek. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyor. Peki, Üniversite sınavında (YKS) sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE SINAVINDA (YKS) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bu yıl YKS'nin gerçekleştirileceği günlerde sınava katılan adaylar için sınavın gerçekleştirildiği saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Ancak 2020 yılında YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla tüm illerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmış ve saat 15.00'te sona ermişti. Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

İşte sınavların gerçekleştirileceği saatler;