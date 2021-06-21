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    • Eğitim
    • 22.06.2021 08:19
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    • 22.06.2021 08:19
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    ÖSYM başkanından önemli açıklamalar… ? ?

    ? ? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, milyonlarca kişinin bir sene boyunca ders çalışmasının ardından heyecanla beklediği sınava ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki 2021 yılı YKS sınavı hangi tarihte düzenlenecek? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    YKS ne zaman?

    Gündemde yoğun bir şekilde YKS ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavı için geri sayım başladı ve tüm illerden milyonlarca kişi istediği üniversitede eğitim görmenin hayalini kuruyor. Peki 2021 üniversite sınavı YKS giriş yerleri nasıl öğrenilir? ÖSYM başkanından önemli açıklamalar da geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınava girecek olan öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı. İşte detaylar…

    2021 YKS NE ZAMAN?

    2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

    YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

    26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

        ÖSYM BAŞKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

        Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili ayrıntıları açıkladı.

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından YKS hakkında yaptığı paylaşımda, "Sınav binaları sınavdan önce detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek. Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınız ile geliniz. Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak" ifadelerine yer verdi.

        Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler.Sınav görevlilerimiz lateks eldiven kullanacak. Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek.
        Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacak. Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olunuz. Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız.Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Detaylı bilgi için http://osym.gov.tr sitemizden 2021-YKS Kılavuzu'nu dikkatlice okuyunuz. Sorularınız için 444 ÖSYM (6796) Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.
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