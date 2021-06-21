Gündemde yoğun bir şekilde YKS ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavı için geri sayım başladı ve tüm illerden milyonlarca kişi istediği üniversitede eğitim görmenin hayalini kuruyor. Peki 2021 üniversite sınavı YKS giriş yerleri nasıl öğrenilir? ÖSYM başkanından önemli açıklamalar da geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınava girecek olan öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı. İşte detaylar…