Gündemde yoğun bir şekilde YKS ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavı için geri sayım başladı ve tüm illerden milyonlarca kişi istediği üniversitede eğitim görmenin hayalini kuruyor. Peki 2021 üniversite sınavı YKS giriş yerleri nasıl öğrenilir? ÖSYM başkanından önemli açıklamalar da geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınava girecek olan öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı. İşte detaylar…
2021 YKS NE ZAMAN?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.