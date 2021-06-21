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    • Eğitim
    • 21.06.2021 10:28
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    • 21.06.2021 10:31
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    Okullar ne zaman açılacak? Okullar hangi tarihte açılıyor? 2021-2022 MEB takvimi

    2020-2021 eğitim öğretim dönemi cuma günü sona erdi. Milyonlarca öğrenci geçen hafta koronavirüs tedbirleri kapsamında süren uzaktan eğitim uygulanması nedeniyle karnelerini dijital (online) ortamdan görüntüledi. Şimdi öğrenciler okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okullar hangi tarihte açılıyor? İşte 2021-2022 MEB takvimine dair tüm detaylar...

    Okullar ne zaman açılacak?

    Geçtiğimiz hafta öğrenciler karnelerini aldı ve yaz tatili başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle karneler dijital platformda bakılabiliyor. Şimdi yeni eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağı merakla araştırılıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okullar hangi tarihte açılıyor? İşte 2021-2022 MEB takvimi

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. İkinci dönemin başlangıç tarihi ise 7 Şubat 2022 olacak. 17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.

    İşte son gelişmeler;

    E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

    e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

    E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

    E-OKUL KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME

    Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

    -Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır.

    -Eğer tarayıcınızda Pop-Up engelleyici varsa karşınıza şu şekilde bir uyarı çıkacaktır; "e-Karne rapor sayfasını açamıyorsanız, tarayıcınız varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek rapor sayfasını açabilirsiniz."

        -Pop-Up iznini verdikten sonra "e-Karne" alanına yeniden tıklayın.

        -Pop-Up ekranında açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

        E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

        MEB'in takvimine göre, telafi eğitimi 21 Haziran'da başlayacak ve 2 Temmuz'da sona erecek. Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

        SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?

        2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.

            OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEN YARARLANAMAMIŞ ÇOCUKLAR İÇİN YAZ OKULU

            Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

            2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.

            Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.
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            Haberler Eğitim Okullar ne zaman açılacak? Okullar hangi tarihte açılıyor? 2021-2022 MEB takvimi