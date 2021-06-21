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    • Eğitim
    • 21.06.2021 12:35
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    • 21.06.2021 12:35
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    eokulyd..gov.tr: | öğrenci giriş ekranı ile dijital karne notları görüntüleme sayfası!

    e- Okul VBS veli bilgilendirme sistemi öğrenci giriş ekranı! karne notu görüntüleme ekranı 18 Haziran'dan sonra erişime açıldı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonu gelindi ve dijital karneler alındı. , e-Okul üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin karne ve başarı belgelerini yayınladı. Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak. Peki, ? ? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    eokulyd.meb.gov.tr: E okul VBS karne görüntüleme ekranı!

    Milyonlarca öğrenci karne notlarını heyecanla bekliyordu. Bir eğitim öğretim döneminin daha sonuna gelindi ve milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen 2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonlarına gelindi. Peki, MEB e-okul karne notları nasıl öğrenilir? Dijital (online) karne alma ve sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    E OKUL VBS MEB VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI!

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri bugün(18 Haziran) e-Okul'dan erişime açıldı. Öğrenciler e-okul.meb.gov.tr sayfasından VBS sistemi aracılığı ile görüntüleyebiliyorlar. Peki, Dijital karne nasıl alınacak? e okul üzerinden karne notları nasıl öğrenilir? e Okul VBS'ye giriş ekranı

    İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri kısa bir süre sonra elektronik ortamda erişime açıldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

    e-Okul VBS sistemi ile aşağıda yer alan tüm hizmetlere kolayca ulaşabilirsiniz. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hem de veliler kullanabilmektedirler.

    E OKUL NOT GÖRÜNTÜLEME EKRANI

    e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de not görüntüleme ekranıdır. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebiliyor.

    COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Bu kapsamda e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılacak.

    Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek. Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

        "TELAFİDE BEN DE VARIM" PROGRAMI UYGULANACAK

        Daha sonra 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

        Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

        Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

        Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.
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        Haberler Eğitim eokulyd.meb.gov.tr: Elektronik okul | E okul VBS öğrenci giriş ekranı ile dijital karne notları görüntüleme sayfası!