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    • Eğitim
    • 21.06.2021 16:36
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    • 21.06.2021 16:36
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    açıklandı mı? ne zaman açıklanır?

    açıklandı mı? 10-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları merakla bekleniyor. Binlerce öğrencinin giriş yaptığı sınav sonuçlarına göre, son sınıf öğrencilerinin mezuniyet durumu da belli olacak. Peki; 2021 bahar dönemi AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

    takvim.com.tr
    AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sınav sonucu ne zaman açıklanır?

    AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF sınav sonuçları sınava giriş yapan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle online olarak yapılmasına karar verilen 2021 Yılı AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme) Sınavı 10-19 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavın üzerinden 1 ay geçti ve gözler sonuçlara çevrildi. Peki; AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı?

    AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme) Sınavı sonuçları ilk olarak aos.istanbul.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları'' alanına aktarılacak.

    Öğrenciler, aos.istanbul.edu.tr adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile beraber giriş yaparak final sınavı sonuçlarını öğrenebilecek. Final sınavlarının açıklanma tarihi ise henüz netleşmedi.

    AUZEF HARF NOTUMU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

    Bitirme sınavları değerlendirildikten sonra otomasyon sistemine ilgili derslere ait notlar aktarılır. Not aktarımı tamamlandıktan sonra almış olduğunuz derslere ait harf notları hesaplanmaktadır. Harf notlarınızı https://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

    İstanbul Üniversitesi not sisteminde AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, FD ve FF harf notları kullanılmaktadır. Her harf notuna karşılık gelen bir katsayı vardır. Öğrenciler harf notuna bakarak dersten başarılı olup olmadıklarını öğreniyorlar.

        AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

        Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veyadoğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.
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        Haberler Eğitim AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF final sınav sonucu ne zaman açıklanır?