"TELAFİDE BEN DE VARIM" PROGRAMI UYGULANACAK

Daha sonra 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.