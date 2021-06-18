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    • Eğitim
    • 18.06.2021 08:45
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    • 18.06.2021 09:29
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    Son dakika: Dijital ler üzerinden erişime açıldı!

    Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği gün geldi. İlkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin ve başarı belgelerine bugün 'dan erişebilecek. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek. Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

    Karneler bugün erişime açıldı

    Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.

    Bu kapsamda e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, bugünden itibaren e-Okul'dan erişime açıldı.

    BASILI KARNELER 2 TEMMUZ'DA VERİLECEK
    Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

    Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek.

    Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

        "TELAFİDE BEN DE VARIM" PROGRAMI UYGULANACAK
        Daha sonra 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

        Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

        Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

        YAZ OKULLARI KARNEDEN SONRA BAŞLAYACAK
        Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek.

        Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.

            2'NCİ SINIFA GEÇEN ÖĞRENCİLER İÇİN OKUMA YAZMA TARAMASI BAŞLATILACAK
            Program kapsamında, 1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak, bu taramaların sonuçlarına göre, ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak. Ayrıca 3 ve 4. sınıf öğrencileri İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulaması ile desteklenecek.

            Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan çalışma kitapları ve 1-4. sınıf öğrencilerine tamamlayıcı çalışma yaprakları eylül ayında ücretsiz dağıtılacak.

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            Haberler Eğitim Son dakika: Dijital karneler E-Okul üzerinden erişime açıldı!