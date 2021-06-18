Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? MEB telafi eğitimi nedir, nasıl uygulanacak, kaç gün sürecek? Katılım zorunlu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden milyonlarca öğrenci 18 Haziran yani bugün heyecanla bekledikleri karnelerine kavuşuyor dijital olarak görüntüleyip alabilecek. Hemen sonrasında velilerin ve öğrencilerin merak ettiği diğer konu telafi eğitimi oldu ve ayrıntılar araştırılmaya başlandı. İşte tüm bilgiler…
TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.
TELAFİ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURULAR HANGİ TARİHTE?
Daha sonra 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.
Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında başvuru, planlama iş ve işlemleri, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında il milli eğitim müdürlükleri tarafından valiliklerin koordinasyonunda eğitim faaliyetleri yapılacak.
İl koordinasyon kurulu; il milli eğitim müdürü başkanlığında il program koordinatörü olan il milli eğitim müdür yardımcısı ve şube müdürü, il veri girişi modül koordinatörü, ilçe milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ilgili şube müdürleri, ilçelerde süreci yürütecek ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenecek ilçe veri girişi modül koordinatörleri, okul müdürleri, öğretmenler ve personelden, il milli eğitim müdürü tarafından görevlendirilecek en az 5, en fazla 20 kişiden oluşacak.