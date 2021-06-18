Milyonlarca öğrenci karne notlarını heyecanla bekliyordu. Bir eğitim öğretim döneminin daha sonuna gelindi ve milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen 2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonlarına gelindi. Peki, MEB e-okul karne notları nasıl öğrenilir? Dijital (online) karne alma ve sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
E-OKUL KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
İşte e-Okul karne görüntüleme linki;
-Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır.
-Eğer tarayıcınızda Pop-Up engelleyici varsa karşınıza şu şekilde bir uyarı çıkacaktır; "e-Karne rapor sayfasını açamıyorsanız, tarayıcınız varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek rapor sayfasını açabilirsiniz."
-Pop-Up iznini verdikten sonra "e-Karne" alanına yeniden tıklayın.
-Pop-Up ekranında açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.