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    • Eğitim
    • 18.06.2021 08:56
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    • 18.06.2021 08:56
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    2021: Dijital (online) karne alma ve sorgulama nasıl yapılır?

    Milyonlarca öğrenci karne heyecan yaşıyor ve sabah saatleriyle birlikte araştırmalara başladı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonu gelindi ve karneler bugün sona erecek. Öğrenci ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl takvimini merak ederek konu hakkında arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, 2021 nasıl öğrenilir? Dijital (online) karne alma ve sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    MEB e-okul karne notları nasıl öğrenilir?

    Milyonlarca öğrenci karne notlarını heyecanla bekliyordu. Bir eğitim öğretim döneminin daha sonuna gelindi ve milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen 2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonlarına gelindi. Peki, MEB e-okul karne notları nasıl öğrenilir? Dijital (online) karne alma ve sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    E-OKUL KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME

    Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

    İşte e-Okul karne görüntüleme linki;

    -Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır.

    -Eğer tarayıcınızda Pop-Up engelleyici varsa karşınıza şu şekilde bir uyarı çıkacaktır; "e-Karne rapor sayfasını açamıyorsanız, tarayıcınız varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek rapor sayfasını açabilirsiniz."

    -Pop-Up iznini verdikten sonra "e-Karne" alanına yeniden tıklayın.

    -Pop-Up ekranında açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

    E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

        MEB'in takvimine göre, telafi eğitimi 21 Haziran'da başlayacak ve 2 Temmuz'da sona erecek. Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

        SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?

        2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.

        OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEN YARARLANAMAMIŞ ÇOCUKLAR İÇİN YAZ OKULU

        Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

        2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.

        Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.

            2'NCİ SINIFA GEÇEN ÖĞRENCİLER İÇİN OKUMA YAZMA TARAMASI BAŞLATILACAK

            Program kapsamında, 1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak, bu taramaların sonuçlarına göre, ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak. Ayrıca 3 ve 4. sınıf öğrencileri İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulaması ile desteklenecek.
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            Haberler Eğitim MEB e-okul karne notları 2021: Dijital (online) karne alma ve sorgulama nasıl yapılır?