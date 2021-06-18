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    • Eğitim
    • 18.06.2021 13:49
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    • 18.06.2021 13:49
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    e-Karne neden açılmıyor? e-Okul çöktü mü? 2. dönem karne takdir ve teşekkür belgesi sorgulama

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitimle geçen 2020-2021 eğitim öğretim dönemi bugün bitiyor. Milyonlarca öğrenci ise karne heyecanı yaşıyor ve e-Okul üzerinden karnelerini görüntüleyebiliyor. Sisteme giriş yapamayan öğrenciler ise e-karne ile ilgili bilgileri edinmek istiyor. Peki, e-Karne neden açılmıyor? e-Okul çöktü mü? İşte 2. dönem karne takdir ve teşekkür belgesi sorgulama işlemi

    e-Karne neden açılmıyor?

    18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşıyor. Milyonlarca öğrenci koronavirüs salgını nedeniyle karnelerini dijital platformda görüntüleyebiliyor. Ayrıca karneler talep edilmesi durumunda basılı olarak da verilecek. Peki, e-Karne neden açılmıyor? e-Okul çöktü mü? 2021 MEB 2. dönem karne takdir ve teşekkür belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    E-KARNE NEDEN AÇILMIYOR?

    e-Karne sayfasını açamıyorsanız, kullandığınız tarayıcınız (Google Chrome, Mozilla Firefox) varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir.

    İşte çözümü;

    Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek karneleri görüntüleyebilirsiniz.

    E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

    e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

    E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

        E-OKUL KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME

        Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

        -Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır.

        -Eğer tarayıcınızda Pop-Up engelleyici varsa karşınıza şu şekilde bir uyarı çıkacaktır; "e-Karne rapor sayfasını açamıyorsanız, tarayıcınız varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek rapor sayfasını açabilirsiniz."

        -Pop-Up iznini verdikten sonra "e-Karne" alanına yeniden tıklayın.

        -Pop-Up ekranında açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

        E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

        MEB'in takvimine göre, telafi eğitimi 21 Haziran'da başlayacak ve 2 Temmuz'da sona erecek. Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

            SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?

            2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.

            OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEN YARARLANAMAMIŞ ÇOCUKLAR İÇİN YAZ OKULU

            Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

            2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.

            Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.
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            Haberler Eğitim e-Karne neden açılmıyor? e-Okul çöktü mü? 2021 MEB 2. dönem karne takdir ve teşekkür belgesi sorgulama