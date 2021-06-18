18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşıyor. Milyonlarca öğrenci koronavirüs salgını nedeniyle karnelerini dijital platformda görüntüleyebiliyor. Ayrıca karneler talep edilmesi durumunda basılı olarak da verilecek. Peki, e-Karne neden açılmıyor? e-Okul çöktü mü? 2021 MEB 2. dönem karne takdir ve teşekkür belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
E-KARNE NEDEN AÇILMIYOR?
e-Karne sayfasını açamıyorsanız, kullandığınız tarayıcınız (Google Chrome, Mozilla Firefox) varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir.
İşte çözümü;
Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek karneleri görüntüleyebilirsiniz.
E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?
e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.