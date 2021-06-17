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    • Eğitim
    • 18.06.2021 09:03
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    • 18.06.2021 09:03
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    Yaz okulu ders seçimi başladı mı? AÖF 2021 sınav tarihleri! AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?

    AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? 2021 AÖF yaz okulu kayıt ne zaman? Her yıl binlerce kişinin giriş yaptığı 'nde yaz okuluna kalan öğrenciler, kayıt ve okul dönemlerini merak ediyor. Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu kayıtlarının ardından sınav dönemi başlayacak. Peki; AÖF yaz okulu kayıt ne zaman?

    takvim.com.tr
    Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu var mı?

    Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu var mı? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan ve yaz okulunda derslerini vermek isteyen öğrenciler, AÖF yaz okulu kayıt dönemini yakından takip ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, Açıköğretim AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar!

    2021 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan takvime göre AÖF yaz okulu kayıt yenileme işlemleri 01-04 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar normal dönemde olduğu gibi kayıt yenileme işlemlerini anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirebilecek. 5 Temmuz'da ise yaz okulu dersleri başlayacak. Yaz okulu dersleri ise 20 Ağustos'ta sona erecek.

    YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Açıklanan sınav takvimine göre yaz okulu sınavları 23-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan yaz okulu takvimi;

    01-04 Temmuz 2021 Kayıt Yenileme

    05 Temmuz 2021 Derslerin Başlangıcı

    15 Temmuz 2021 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tatili

    19‒23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Tatili

    20 Ağustos 2021 Derslerin Bitimi

    23-27 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları

    31 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

    06-08 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavları

    09 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

    13 Eylül 2021 Yaz Okulu Açılan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih

    15 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı

    17 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

        YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

        Anadolu Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz ve bahar yarıyılında ara sınav ve final sınavlarının online olarak gerçekleştirdi. Yaz okulu sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak sınavlara katılacak öğrenci sayısının fazla olması ve koronavirüs önlemlerin devam etmesi nedeniyle sınavların online olarak yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

        AÖF MEZUN OLDUĞUMU NASIL ANLAYABİLİRİM?

        Mezuniyet diploması doğrulması Anadolu Üniversitesi resmi internet sayfası üzerinden gerçekleştirilebiliyor. AÖF'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada "Mezuniyet işlemleri devam etmekte olup birkaç gün içinde mezuniyet durumunuz sayfaya yansıdıktan sonra E-devletten mezun yazısı alabilirsiniz. Diplomalar sınav sonuçları açıklandıktan sonra 20 iş günü içinde bağlı olduğunuz büroya gönderilir." ifadeleri yer aldı. Sizde aşağıda bulunan adres üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

        AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

        AÖF İşletme ve İktisat Fakültelerinde mezun olmak isteyen ön lisans öğrencilerinin en az 120 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak isteyen öğrencilerin ise tüm 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamış olması gerekir. Mezuniyet için öğrencilerden Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00 ve üzeri olması beklenmektedir. Ayrıca öğrencilerin FF, YZ ve DZ notu olmaması gerekir.

        Bütün dersleri başarıyla tamamlamış FF,YZ ve DZ notu olmayan ancak Genel Not Ortalaması 2.00'ın altına kalan öğrencilerin mezun olabilmeleri için CC'nin altında olan dersleri tekrar alarak Genel Not Ortalamasını 2.00'ye yükseltmeleri gerekmektedir.
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        Haberler Eğitim Yaz okulu ders seçimi başladı mı? AÖF 2021 sınav tarihleri! Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?