AÖF MEZUN OLDUĞUMU NASIL ANLAYABİLİRİM?

Mezuniyet diploması doğrulması Anadolu Üniversitesi resmi internet sayfası üzerinden gerçekleştirilebiliyor. AÖF'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada "Mezuniyet işlemleri devam etmekte olup birkaç gün içinde mezuniyet durumunuz sayfaya yansıdıktan sonra E-devletten mezun yazısı alabilirsiniz. Diplomalar sınav sonuçları açıklandıktan sonra 20 iş günü içinde bağlı olduğunuz büroya gönderilir." ifadeleri yer aldı. Sizde aşağıda bulunan adres üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

AÖF İşletme ve İktisat Fakültelerinde mezun olmak isteyen ön lisans öğrencilerinin en az 120 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak isteyen öğrencilerin ise tüm 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamış olması gerekir. Mezuniyet için öğrencilerden Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00 ve üzeri olması beklenmektedir. Ayrıca öğrencilerin FF, YZ ve DZ notu olmaması gerekir.

Bütün dersleri başarıyla tamamlamış FF,YZ ve DZ notu olmayan ancak Genel Not Ortalaması 2.00'ın altına kalan öğrencilerin mezun olabilmeleri için CC'nin altında olan dersleri tekrar alarak Genel Not Ortalamasını 2.00'ye yükseltmeleri gerekmektedir.