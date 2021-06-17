Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu var mı? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan ve yaz okulunda derslerini vermek isteyen öğrenciler, AÖF yaz okulu kayıt dönemini yakından takip ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, Açıköğretim AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar!
2021 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan takvime göre AÖF yaz okulu kayıt yenileme işlemleri 01-04 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar normal dönemde olduğu gibi kayıt yenileme işlemlerini anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirebilecek. 5 Temmuz'da ise yaz okulu dersleri başlayacak. Yaz okulu dersleri ise 20 Ağustos'ta sona erecek.
YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Açıklanan sınav takvimine göre yaz okulu sınavları 23-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan yaz okulu takvimi;
01-04 Temmuz 2021 Kayıt Yenileme
05 Temmuz 2021 Derslerin Başlangıcı
15 Temmuz 2021 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tatili
19‒23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Tatili
20 Ağustos 2021 Derslerin Bitimi
23-27 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları
31 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
06-08 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavları
09 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
13 Eylül 2021 Yaz Okulu Açılan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih
15 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı
17 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih