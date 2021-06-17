Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler 13 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs salgınından dolayı milyonlarca öğrenci 2021-2022 yılı üniversite güz dönemi eğitimlerinin yüzyüze yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Uzaktan eğitim şeklinde devam eden üniversiteler yeni eğitim ve öğretim yılına ne zaman ve yüzyüze mi başlayacak? İşte ayrıntılar…
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.
KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversite kayıt tarihi henüz belli değil. Ancak YKS sınavı sonra tercih ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite kayıt sürecinin de başlatılması bekleniyor.