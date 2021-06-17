MEB onur belgesi kaç puanla alınır? Onur belgesi nedir ve kimlere verilir?

Onur belgesi kaç puanla alınır? MEB onur belgesi nedir ve onur belgesi kimlere verilir? Öğrenciler bu yıl onur belgesi alıp almayacağı hakkında araştırma yapıyor. Onur belgesini almaya hak kazanan öğrenciler, yılsonunda onur belgelerini alabilir. Onur belgesi, başarılı olan öğrencilere taktir veya teşekkür belgeleriyle birlikte verilebilen önemli bir belgedir.
ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?
Onur belgesi görgü kurallarına uyan, trafik kurallarına uymada örnek davranışlarda bulunan ve bilişim araçlarını en iyi şekilde kullanan öğrencilere verir. Onur belgesini almaya hak kazanan öğrenciler, yılsonunda onur belgelerini alabilir.
Onur belgesi, başarılı olan öğrencilere taktir veya teşekkür belgeleriyle birlikte verilebilen önemli bir belgedir. Onur belgesi, öğrencilerin örnek davranışları nedeniyle verilen bir belgedir.
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA!
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.