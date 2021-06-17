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    • Eğitim
    • 17.06.2021 15:17
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    • 17.06.2021 15:17
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    MEB kaç puanla alınır? Onur belgesi nedir ve kimlere verilir?

    kaç puanla alınır? Onur belgesi nedir ve kimlere verilir? MEB onur belgesi, öğrencilerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Onur belgesi görgü kurallarına uyan, trafik kurallarına uymada örnek davranışlarda bulunan ve bilişim araçlarını en iyi şekilde kullanan öğrencilere verir. Peki, onur belgesi nasıl alınır?

    takvim.com.tr
    MEB onur belgesi kaç puanla alınır? Onur belgesi nedir ve kimlere verilir?

    Onur belgesi kaç puanla alınır? MEB onur belgesi nedir ve onur belgesi kimlere verilir? Öğrenciler bu yıl onur belgesi alıp almayacağı hakkında araştırma yapıyor. Onur belgesini almaya hak kazanan öğrenciler, yılsonunda onur belgelerini alabilir. Onur belgesi, başarılı olan öğrencilere taktir veya teşekkür belgeleriyle birlikte verilebilen önemli bir belgedir.

    ONUR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

    Onur belgesi görgü kurallarına uyan, trafik kurallarına uymada örnek davranışlarda bulunan ve bilişim araçlarını en iyi şekilde kullanan öğrencilere verir. Onur belgesini almaya hak kazanan öğrenciler, yılsonunda onur belgelerini alabilir.

    Onur belgesi, başarılı olan öğrencilere taktir veya teşekkür belgeleriyle birlikte verilebilen önemli bir belgedir. Onur belgesi, öğrencilerin örnek davranışları nedeniyle verilen bir belgedir.

    TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA!

    Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

        LİSE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

        Okullara devamı sağlamak için çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi.

        Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak.

        İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

        Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

        a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

        b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

        c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
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