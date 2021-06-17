Milyonlarca öğrenci 'Karneler saat kaçta verilecek? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Okulların yaz tatiline girmesine saatler kaldı. Bu süreçte öğrenciler ve velileri karnelerin nasıl dağıtılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçen sene olduğu gibi karnelerin dijital olarak görüntülenebileceği duyuruldu. Yani bu yıl milyonlarca öğrenci karnesini e-okul üzerinden alabilecek. Peki, karneler yarın saat kaçta verilecek? Bu sene karneler nasıl olacak 2021? İlkokul, ortaokul, lise kaçta karne alacak? İşte tüm detaylar!
KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK 2021?
Karneler, 18 Haziran Cuma günü e-okul üzerinden öğrencilere sunulacak. Ancak isteyen öğrencilere 2 Temmuz itibariyle basılı karne ve ya taktir, teşekkür ve başarı belgesi verilebilecek.
İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE YARIN KARNELER NASIL DAĞITILACAK
Okulda karne dağıtımı bu dönem de olmayacak. Öğrencilere e-okuldan dijital karne verilecek. Peki karneleri internetten nasıl alabiliriz?
İşte yapmanız gerekenler;