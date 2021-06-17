Karne görüşleri 2021 anlamlı ve güzel sözler! İlkokul, ortaokul, lise başarı durumuna göre kısa ve uzun karne görüşleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İkinci dönemide koronavirüs nedeniyle evlerde uzaktan eğitim şeklinde sürdüren öğrenciler karnelerini dijital olarak 18 Haziran yani yarın itibariyle alabilecek. Karne alacak öğrenciler için güzel sözler paylaşmak ve karnesi iyi de kötü de olsa moral vermek amacıyla 2021 karne görüşleri haberimizde yer alıyor.
BAŞARI DURUMU VE SINIFINA GÖRE KARNE GÖRÜŞLERİ 2021
İlkokul Başarı Düzeyi Yüksek Öğrenciler
Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.
Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.
Örnek bir yaşam sergileyebilmek için bu yaştan örnek adımlar atmandan dolayı tebrik ederim.
Öğrencime ve velime teşekkür ederim.
Derslerde son derece başarılı ve ilgili bu ilgi ve başarının devamını dilerim.
Teşekkür ederim.
Disiplinli çalışması başarıyı getirdi.
Aile olarak gösterdiğiniz destek, başarısını artırdı.
"Değerli öğrencim............; kendini geliştirmek için kitaplar, dergiler ve gazeteler oku, okuduklarından elde ettiğin bilgi ve becerileri sana fayda sağlayacak şekilde, nasıl uygulayabileceğini düşün, günlük yaşantında uygula, uygulamaya başladığın bir işi sonuç alıncaya kadar bıkmadan takip et, yarıda bırakma. Seni ve aileni tebrik ederim."
Ortaokul Başarılı Öğrenciler
Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.
Dersimizdeki başarısının devamını diliyorum.
Türkçe dersinde gayet başarılı. Gayretlerini takdir ediyorum. Başarılarının devam etmesini bekliyorum.
Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim.
Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum.
Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.
Hiçbir şey, insanı kendi başarıları kadar motive edemez. Başarılarının, motiveni artırması dileğiyle…
Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.
Hataların ve başarılarınla bir dönemi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti. İkinci dönem daha iyi yerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste.
Bir geçen dört aya bir de karne notlarına baktığımızda durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat önünde daha iyi olan arkadaşların var. Onlar kadar başarılı olmak senin elinde. İkinci dönem senden bunu bekliyorum.