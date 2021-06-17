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    • Eğitim
    • 17.06.2021 12:17
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    • 17.06.2021 12:17
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    ! , , lise başarı durumuna göre kısa ve uzun !

    araştırması gündemde yoğun bir şekilde yapılıyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitim şeklinde devam ederken karneler için de az bir zaman kaldı. , , lise başarı durumuna göre kısa ve uzun ni öğrenmek ve yakınları, sevdiklerine göndermek isteyenler için en güzel seçenekleri haberimizde sizler için derledik. Karne görüşleri 2021 içinden uygun olanı seçeneği tercih edip, gönderebilir ve sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Karne görüşleri 2021 anlamlı ve güzel sözler!

    Karne görüşleri 2021 anlamlı ve güzel sözler! İlkokul, ortaokul, lise başarı durumuna göre kısa ve uzun karne görüşleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İkinci dönemide koronavirüs nedeniyle evlerde uzaktan eğitim şeklinde sürdüren öğrenciler karnelerini dijital olarak 18 Haziran yani yarın itibariyle alabilecek. Karne alacak öğrenciler için güzel sözler paylaşmak ve karnesi iyi de kötü de olsa moral vermek amacıyla 2021 karne görüşleri haberimizde yer alıyor.

    BAŞARI DURUMU VE SINIFINA GÖRE KARNE GÖRÜŞLERİ 2021

    İlkokul Başarı Düzeyi Yüksek Öğrenciler

    Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.
    Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.
    Örnek bir yaşam sergileyebilmek için bu yaştan örnek adımlar atmandan dolayı tebrik ederim.
    Öğrencime ve velime teşekkür ederim.
    Derslerde son derece başarılı ve ilgili bu ilgi ve başarının devamını dilerim.
    Teşekkür ederim.
    Disiplinli çalışması başarıyı getirdi.
    Aile olarak gösterdiğiniz destek, başarısını artırdı.
    "Değerli öğrencim............; kendini geliştirmek için kitaplar, dergiler ve gazeteler oku, okuduklarından elde ettiğin bilgi ve becerileri sana fayda sağlayacak şekilde, nasıl uygulayabileceğini düşün, günlük yaşantında uygula, uygulamaya başladığın bir işi sonuç alıncaya kadar bıkmadan takip et, yarıda bırakma. Seni ve aileni tebrik ederim."

    Ortaokul Başarılı Öğrenciler
    Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.
    Dersimizdeki başarısının devamını diliyorum.
    Türkçe dersinde gayet başarılı. Gayretlerini takdir ediyorum. Başarılarının devam etmesini bekliyorum.
    Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim.
    Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum.
    Karnendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.
    Hiçbir şey, insanı kendi başarıları kadar motive edemez. Başarılarının, motiveni artırması dileğiyle…
    Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.
    Hataların ve başarılarınla bir dönemi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti. İkinci dönem daha iyi yerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste.
    Bir geçen dört aya bir de karne notlarına baktığımızda durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat önünde daha iyi olan arkadaşların var. Onlar kadar başarılı olmak senin elinde. İkinci dönem senden bunu bekliyorum.

        Liseler için Övgü yazıları

        Yücelmek, yücelere gönül vermekle başlar. Sen bunu başarıyorsun.
        Başarını tesadüfe değil, çok çalışmana borçlusun.
        İşleyen demir ışıldar.
        Akıntıya kürek çekmek kolay; iş, senin gibi akıntıya karşı kürek çekebilmekte.
        Uyarı yazıları
        Tembelliği huy edinmekten sakınman lazım.
        Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır.

        Nereye düştüğüne değil, nereye takıldığına bakmalı.
        Dikenler arasından geçmeyen gül, gül olamaz.
        Mevcudu kafi görüp çalışmamak gayretsizliktir.
        Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ele geçiremezsin.
        Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığına razı demektir.
        Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk alamazlar.
        İyilerin tembelliği kötülerin hakimiyetini hazırlar.
        Mükemmelliğin yolu ancak kusurunu görene açıktır.
        Karneye yazabileceğimiz bazı sözler
        Orta halli öğrenciler için:
        Bilgi, beceri ve bilince nasıl sahip olacağını bildiğin zaman en iyisini başarabilirsin.
        Başarı yapabildiklerimizde gizlidir... Yapamadıklarımızda değil.

        Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.
        Başarı istediğini elde etmek, mutluluk ise elde ettiğini sevmektir.
        Başarı cesaretin çocuğudur.
        Ya başarı yolunu bulacaksın, ya da yenisini yapacaksın.
        Başarı için çok şey gereklidir ama bunların en önemlisi kendine güvendir.
        Kışın soğuğunu çekmeyen baharın tadına varamaz.
        Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.
        Bir çiçekle yaz olmaz, bu kadar çalışmayla da başarı olmaz.

        Ders Durumu Zayıf Öğrenciler

        Planlı çalışmaya ihtiyacı var. Henüz olması gereken seviyeye ulaşamadı. Umarım gayretini biraz daha arttırır.
        Beklentilerimize cevap verebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.
        Belirli bir seviyeye gelebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var.
        Yolun uzun, her hareketin çok önemli. Çünkü bir sonraki davranışını etkileyecek. Doğru hareket için yarını bekleme.
        Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.
        İnanmak başarmanın yarısı değil hepsidir. İstersen başarabileceğini biliyorum.
        Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın, sıra hamlede…
        Sen de görüyorsun ki eksiklerin var. En önemli eksiğin de planlı çalışma, dersi iyi dinleme ve anlamadığını sorma konusunda. İkinci dönem bu eksiklerini giderirsen neler başardığına sen bile şaşıracaksın.
        Bir dönem geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım. Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum.
        Eksiklerini tamamlaman Ferhat'ın dağı delmesinden daha zor değil. O başardığına göre sen neden başaramayasın? İkinci dönem daha planlı ve düzenli olmanı bekliyorum. Bunlar senin için çok önemli. İstersen başarabilirsin.
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        Haberler Eğitim Karne görüşleri 2021 anlamlı ve güzel sözler! İlkokul, ortaokul, lise başarı durumuna göre kısa ve uzun karne görüşleri!