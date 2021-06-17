Liseler için Övgü yazıları



Yücelmek, yücelere gönül vermekle başlar. Sen bunu başarıyorsun.

Başarını tesadüfe değil, çok çalışmana borçlusun.

İşleyen demir ışıldar.

Akıntıya kürek çekmek kolay; iş, senin gibi akıntıya karşı kürek çekebilmekte.

Uyarı yazıları

Tembelliği huy edinmekten sakınman lazım.

Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır.

Nereye düştüğüne değil, nereye takıldığına bakmalı.

Dikenler arasından geçmeyen gül, gül olamaz.

Mevcudu kafi görüp çalışmamak gayretsizliktir.

Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ele geçiremezsin.

Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığına razı demektir.

Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk alamazlar.

İyilerin tembelliği kötülerin hakimiyetini hazırlar.

Mükemmelliğin yolu ancak kusurunu görene açıktır.

Karneye yazabileceğimiz bazı sözler

Orta halli öğrenciler için:

Bilgi, beceri ve bilince nasıl sahip olacağını bildiğin zaman en iyisini başarabilirsin.

Başarı yapabildiklerimizde gizlidir... Yapamadıklarımızda değil.

Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.

Başarı istediğini elde etmek, mutluluk ise elde ettiğini sevmektir.

Başarı cesaretin çocuğudur.

Ya başarı yolunu bulacaksın, ya da yenisini yapacaksın.

Başarı için çok şey gereklidir ama bunların en önemlisi kendine güvendir.

Kışın soğuğunu çekmeyen baharın tadına varamaz.

Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.

Bir çiçekle yaz olmaz, bu kadar çalışmayla da başarı olmaz.