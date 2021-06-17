ÖSYM imtihan takvimi ile müracaat tarihleri binlerce şahsın gündeminde bulunuyor. Her yıl kurum tarafından belirlenen tarihlerde sınavlara giren ve başvurularını tamamlayan adaylar rotalarını 2021 yılı için ÖSYM sınav tarihlerine çevirirken MSÜ, KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. 2021 DGS sınav başvuruları, 21 Mayıs 2021 tarihinde başlıyor, 31 Mayıs 2021 tarihinde sona eriyor. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran 2021. DGS sınavı, 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021: KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL SINAV TARİHLERİ
ÖSYM tarafından sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu.
DGS sınavı 2021
2021 DGS sınav başvuruları, 21 Mayıs 2021 tarihinde başlıyor, 31 Mayıs 2021 tarihinde sona eriyor. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran 2021. DGS sınavı, 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
2021 YKS sınavı
2021 YKS sınav başvuruları, 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleşti. YKS sınavı, 26 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. 2021 YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021 tarihi