Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 17.06.2021 14:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.06.2021 14:13
    ABONE OL

    Gözler oradaydı! MSÜ, , , YKS, , ne zaman, hangi tarihte yapılacak? !

    yılı öğrenciler ve kamuya girmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Bu anlamda kamu müessese ve kuruluşlarında istihdam sağlamak isteyen vatandaşlar imtihan takvimi araştırması yapıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından tertip edilen imtihanlar her sene muhakkak tarihler aralığında hakikatleştiriliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ÖSYM imtihan ve müracaat tarihleri tertip edilerek imtihan takvimini güncellemeye gitti. Peki MSÜ, , , YKS, , ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM sınav takvimi 2021...

    takvim.com.tr
    ÖSYM sınav tarihleri KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    ÖSYM imtihan takvimi ile müracaat tarihleri binlerce şahsın gündeminde bulunuyor. Her yıl kurum tarafından belirlenen tarihlerde sınavlara giren ve başvurularını tamamlayan adaylar rotalarını 2021 yılı için ÖSYM sınav tarihlerine çevirirken MSÜ, KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. 2021 DGS sınav başvuruları, 21 Mayıs 2021 tarihinde başlıyor, 31 Mayıs 2021 tarihinde sona eriyor. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran 2021. DGS sınavı, 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

    ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2021: KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL SINAV TARİHLERİ

    ÖSYM tarafından sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu.

    DGS sınavı 2021

    2021 DGS sınav başvuruları, 21 Mayıs 2021 tarihinde başlıyor, 31 Mayıs 2021 tarihinde sona eriyor. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran 2021. DGS sınavı, 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

    2021 YKS sınavı

    2021 YKS sınav başvuruları, 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleşti. YKS sınavı, 26 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. 2021 YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021 tarihi

        ALES

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

        2021-ALES/1

        SINAV: 02.05.2021

        BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021

        ALES

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

        2021-ALES/2

        SINAV: 19.09.2021

        BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021

        ALES

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

        2021-ALES/3

        SINAV: 21.11.2021

        BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021

        KPSS

        Kamu Personel Seçme Sınavı

        2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

        SINAV: 01.08.2021

        BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

        KPSS

        Kamu Personel Seçme Sınavı

        2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

        SINAV: 07.08.2021

        BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

        KPSS

        Kamu Personel Seçme Sınavı

        2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN

        SINAV: 08.08.2021

        BAŞVURU: 28.05.2021-14.06.2021

        KPSS

        Kamu Personel Seçme Sınavı

        2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

        SINAV: 15.08.2021

        BAŞVURU: 28.05.2021- 14.06.2021

        YÖKDİL

        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

        2021-YÖKDİL/1

        SINAV: 28.03.2021

        BAŞVURU: 05.02.2021-15.02.2021

        YÖKDİL

        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

        2021-YÖKDİL/2

        SINAV: 29.08.2021

        BAŞVURU: 02.07.2021-12.07.2021

            ÖSYM Nedir?

            Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, kısaca ÖSYM 1974 yılında kurulmuştur. Kurulduğunda adı Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani ÜSYM iken 1981 yılında YÖK'e bağlanarak "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani ÖSYM olmuştur.

            ÖSYM, Türkiye'de pek çok merkezi sınavı hazırlayan ve uygulayan kurumdur. Sorumluluğu içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı (JANA), Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı (ALS), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS TIP DOKTORLUĞU), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı, Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS DİŞ HEKİMLİĞİ), Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (Sayıştaş Eleme), Adalet Bakanlığı Sınavları gibi pek çok sınav bulunmaktadır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İSKİ'den zam talebi! Yüzde 23 de yetmedi...
            Haberler Eğitim Gözler oradaydı! ÖSYM sınav tarihleri MSÜ, KPSS, DGS, YKS, ALES, YÖKDİL ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2021!