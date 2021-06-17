ÖSYM Nedir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, kısaca ÖSYM 1974 yılında kurulmuştur. Kurulduğunda adı Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani ÜSYM iken 1981 yılında YÖK'e bağlanarak "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi yani ÖSYM olmuştur.

ÖSYM, Türkiye'de pek çok merkezi sınavı hazırlayan ve uygulayan kurumdur. Sorumluluğu içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı (JANA), Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı (ALS), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS TIP DOKTORLUĞU), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı, Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS DİŞ HEKİMLİĞİ), Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (Sayıştaş Eleme), Adalet Bakanlığı Sınavları gibi pek çok sınav bulunmaktadır.