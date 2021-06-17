5.6.7.8.9.10.11 ve 12. sınıf takdir teşekkür hesaplama ekranı! İklokul, ortaokul ve liseler için eğitim dönemi yarın sona eriyor. Milyonlarca öğrenci karne notları ve takdir teşekkür hesaplama işlemlerini araştırmaya başladı. Takdir ve teşekkür belgeleri öğrencilerin yıl sonu başarı puanına göre veriliyor. 70.00 ile 84.99 arası dönem sonu ortalaması bulunan öğrenciler Teşekkür Belgesi, 85 ve yukarı olan öğrenciler Takdir belgesi alır. Peki, Takdir, Teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? İşte 5.6.7.8.9.10.11 ve 12. sınıflar için ortalama hesaplama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar!
LİSE 9,10,11 VE 12. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL ALINIR?
Takdir ve teşekkür belgeleri öğrencilerin yıl sonu başarı puanlarına göre veriliyor. Öğrencilerin yazılı puanlarının toplanması ve toplam girilen sınava bölünmesiyle not ortalaması ortaya çıkıyor. Bu yıl pandemi nedeniyle sınavlar öğrencilerin tercihine bırakıldı. Dileyen öğrenciler ikinci dönem karne notlarını girdikleri yüz yüze sınavlara göre aldı. Öğrenciler e-Okul'da yer alan puanları ile haftalık ders saatini çarpar. Tüm dersler için aynı işlemi yapan adaylar genel toplam ders saatine bölerek dönem sonu ortalaması edinebilir. 70.00 ile 84.99 arası dönem sonu ortalaması bulunan öğrenciler Teşekkür Belgesi, 85 ve yukarı olan öğrenciler Takdir belgesi alır.
ORTAOKUL 5,6,7 VE 8. SINIF TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL HESAPLANIR?
Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında belge almaya hazırlanan öğrencilerin zorunlu ders olan Türkçe dersinden en az 55 ortalamayı tutturması gerekmektedir. Zorunlu olmayan derslerden 45 puan ortalaması yapan adaylar belge alabilir. Bu yıl pandemi nedeniyle ortaokullarda sınıfta kalma işlemleri görüşülmeyecek. Zayıf dersi bulunan öğrenciler sorumlu bir şekilde bir üst sınıfa geçecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılında dönem sonu ortalaması 70.00 ile 84.99 arasında olan Ortaokul öğrencileri Teşekkür Belgesi, 85 ve üzeri olanlar ise Takdir Belgesi alacak.