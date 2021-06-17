5.6.7.8.9.10.11 ve 12. sınıf takdir teşekkür hesaplama ekranı! İklokul, ortaokul ve liseler için eğitim dönemi yarın sona eriyor. Milyonlarca öğrenci karne notları ve takdir teşekkür hesaplama işlemlerini araştırmaya başladı. Takdir ve teşekkür belgeleri öğrencilerin yıl sonu başarı puanına göre veriliyor. 70.00 ile 84.99 arası dönem sonu ortalaması bulunan öğrenciler Teşekkür Belgesi, 85 ve yukarı olan öğrenciler Takdir belgesi alır. Peki, Takdir, Teşekkür belgesi nasıl hesaplanır? İşte 5.6.7.8.9.10.11 ve 12. sınıflar için ortalama hesaplama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar!