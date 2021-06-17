AÖL mazeretli kayıt yenileme 2021 ne zaman? AÖL açık öğretim lisesi mazeretli kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre sınavlar ve kayıt yenileme işlemleri yapılıyor. AÖL kayıt yenileme tarihini kaçıranlar mazeretli olarak bu işlemin ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceği merak ederek gündemde sıklıkla araştırmaya başladı. Binlerce açık öğretim lisesi öğrencisinin yakından ilgilendiren bilgiler haberimizde yer alıyor.
AÖL MAZERETLİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
MEB tarafından hazırlanmış olan AÖL takvimine göre, kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Haziran 2021 tarihinde sona erdi. AÖL kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesinin ardından mazeretli kayıtlar için bekleme süreci başladı.
Buyıl AÖL mazeretli kayıtlar 18 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili şöyle bir açıklamada bulundu;
"Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve ve kayıt yenileme işlemleri ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kayıt yenileme işlemlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması, Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir."
AÖL MAZERETLİ KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
1. Adım: Bankaya Kayıt Yenileme Ücretini Ödeyiniz
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.
Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)
Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.
Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.
Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ve donuk olanların kayıt yenileme işlemleri 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır. Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, diploma veya resmi yazı vb. almak için müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme katılım bedeli alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa katılım bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5TL katılım bedeli makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.