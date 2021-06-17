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    • Eğitim
    • 17.06.2021 10:35
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    • 17.06.2021 10:36
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    ekranı gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Koronavirüs nedeniyle online eğitim gören milyonlarca öğrenci bahar döneminin sonuna yaklaşırken heyecanla nasıl bir sonuçla karşılaşacağını merak eder oldu. Karne notları ve işlemleri de çok sık yapılır oldu. Özellikle çocuğunun okul durumuna ilişkin bilgileri merak eden veliler arama motorları üzerinden sorgulamasını sıklıkla yapıyor. Bu sistem sayesinde kolayca istenilen bilgilere ulaşmak mümkün. Dijital karnesini almak ve takdir, teşekkür hesaplaması yapmak isteyenler için gereken bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Dijital karneler E Okul VBS'den sorgulama!

    Dijital karneler E Okul VBS'den sorgulama nasıl yapılır? MEB E Okul VBS girişi ile dijital e-Karne notları ve dönem sonu ortalama öğrenme sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. MEB bakanının dijital karnelere ilişkin yaptığı açıklama sonrasında öğrenciler ve veliler e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi yaparak karne notlarını öğrenmek istiyor. Peki takdir teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılıyor? İşte detaylar…

    DİJİTAL KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

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    KARNE NOTU NEYE GÖRE BELİRLENİR?

    Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkar. Her ders için bu işlemin gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Çıkan not ortalaması dönem kaç ders aldıysa ona bölünür. Böylece dönemin karne not ortalaması ortaya çıkar.

    İlkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacak. Yüz yüze yapılan sınavlar da geçerli olamayacak.

    İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

        Öte yandan, salgın koşulları ve halk sağlığının korunması ilkesi göz önünde bulundurularak, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağı da belirtildi.

        25 Aralık 2020'de MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

        TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Takdir teşekkür hesaplama işleminde değişiklik yapıldı. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.

        İşte, 1 Ekim tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği bilgileri;

        Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

        a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

        b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

        c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

        Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.
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        Haberler Eğitim Dijital karneler E Okul VBS'den sorgulama: MEB E Okul VBS girişi ile dijital e-Karne notları ve dönem sonu ortalama öğrenme!