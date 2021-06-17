Dijital karneler E Okul VBS'den sorgulama nasıl yapılır? MEB E Okul VBS girişi ile dijital e-Karne notları ve dönem sonu ortalama öğrenme sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. MEB bakanının dijital karnelere ilişkin yaptığı açıklama sonrasında öğrenciler ve veliler e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi yaparak karne notlarını öğrenmek istiyor. Peki takdir teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılıyor? İşte detaylar…
DİJİTAL KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.
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KARNE NOTU NEYE GÖRE BELİRLENİR?
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkar. Her ders için bu işlemin gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Çıkan not ortalaması dönem kaç ders aldıysa ona bölünür. Böylece dönemin karne not ortalaması ortaya çıkar.
İlkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacak. Yüz yüze yapılan sınavlar da geçerli olamayacak.
İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.