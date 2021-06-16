Takdir teşekkür hesaplama 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıflar için nasıl yapılır? E-Okul üzerinden takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılının sonuna doğru yaklaşırken gündemde yoğun bir şekilde karnelere dair bilgiler araştırılır oldu. Özellikle takdir ve teşekkür hesaplamasının nasıl yapıldığı merak ediliyor. İşte detaylar…
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KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca alınan karara göre okullar 2 Temmuz'da kapanacak. İkinci dönem karneleri ise 18 Haziran'da yayınlanacak. Elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak olan karneler ve belgeler okullarda da isteyenlere dağıtılacak.
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA
Takdir teşekkür hesaplama işleminde değişiklik yapıldı. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.
İşte, 1 Ekim tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği bilgileri;
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.