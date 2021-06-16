MEB duyurdu: 21 Haziran'dan itibaren başlıyor! Okullarda, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenlenecek

Ayrıca, uzaktan eğitim sürecinde lise öğrencilerinin daha fazla desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen başta sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler olmak üzere tüm alanlarda eğitim ve öğretim faaliyetleri planlanacak.

Bu etkinlikler planlanırken okulların imkanlarının yanında kurum ve kuruluşlarının destekleri de alınabilecek.