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    • Eğitim
    • 16.06.2021 11:54
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    • 16.06.2021 11:54
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    ? 2020-2021 MEB ? Online mı, yüz yüze mi?

    Bir eğitim öğretim döneminin daha sonuna gelindi ve milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen 2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonlarına gelindi. Gözler şimdi karnelerin verileceği güne çevrildi. Peki, ? 2020-2021 MEB ? Karneler online mı, yüz yüze mi verilecek? İşte merak edilenler...

    Karneler bu hafta verilecek?

    2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonu gelindi ve karneler için heyecan sürüyor. Öğrenci ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl takvimini merak ederek konu hakkında arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, Karneler bu hafta verilecek? 2020-2021 MEB 2. dönem karneler ne zaman verilecek? Online mı, yüz yüze mi? İşte detaylar...

    KARNELER BU HAFTA VERİLECEK?

    İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul üzerinden online alınacak. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

    İşte son gelişmeler;

    TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

    MEB'in takvimine göre, telafi eğitimi 21 Haziran'da başlayacak ve 2 Temmuz'da sona erecek. Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

    SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?

    2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.

        OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDEN YARARLANAMAMIŞ ÇOCUKLAR İÇİN YAZ OKULU

        Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

        2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.

        Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.

        2'NCİ SINIFA GEÇEN ÖĞRENCİLER İÇİN OKUMA YAZMA TARAMASI BAŞLATILACAK

        Program kapsamında, 1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak, bu taramaların sonuçlarına göre, ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak. Ayrıca 3 ve 4. sınıf öğrencileri İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulaması ile desteklenecek.

        Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan çalışma kitapları ve 1-4. sınıf öğrencilerine tamamlayıcı çalışma yaprakları eylül ayında ücretsiz dağıtılacak.

        Liseler için de kritik kazanımlar taraması hazırlayan Bakanlık, 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulların tam zamanlı açılması ve eğitim öğretimin yüz yüze yapılmasını hedefliyor.
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        Haberler Eğitim Karneler bu hafta mı verilecek? 2020-2021 MEB 2. dönem karneler ne zaman verilecek? Online mı, yüz yüze mi?