2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonu gelindi ve karneler için heyecan sürüyor. Öğrenci ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl takvimini merak ederek konu hakkında arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, Karneler bu hafta verilecek? 2020-2021 MEB 2. dönem karneler ne zaman verilecek? Online mı, yüz yüze mi? İşte detaylar...

KARNELER BU HAFTA VERİLECEK?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul üzerinden online alınacak. Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

İşte son gelişmeler;