AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? 2021 AÖF yaz okulu kayıt ne zaman ve nasıl yapılacak?

AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? 2021 AÖF yaz okulu kayıt ne zaman? Her yıl binlerce kişinin giriş yaptığı Açıköğretim Fakültesi'nde yaz okuluna kalan öğrenciler, kayıt ve okul dönemlerini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu kayıtlarının ardından sınav dönemi başlayacak. Peki; AÖF yaz okulu kayıt ne zaman?
AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?
AÖF İşletme ve İktisat Fakültelerinde mezun olmak isteyen ön lisans öğrencilerinin en az 120 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak isteyen öğrencilerin ise tüm 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamış olması gerekir. Mezuniyet için öğrencilerden Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00 ve üzeri olması beklenmektedir. Ayrıca öğrencilerin FF, YZ ve DZ notu olmaması gerekir.
Bütün dersleri başarıyla tamamlamış FF,YZ ve DZ notu olmayan ancak Genel Not Ortalaması 2.00'ın altına kalan öğrencilerin mezun olabilmeleri için CC'nin altında olan dersleri tekrar alarak Genel Not Ortalamasını 2.00'ye yükseltmeleri gerekmektedir.
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
Sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 1-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak.
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 23-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Mazereti bulunan adaylar içinse yaz okulunu sonu mazeret sınavları 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.