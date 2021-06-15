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    • Eğitim
    • 15.06.2021 10:42
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    • 15.06.2021 10:42
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    kayıtları başladı mı? 2021 ne zaman ve nasıl yapılacak?

    2021 kayıt ne zaman ve nasıl yapılacak? ları başladı mı? Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan ve yaz okulunda derslerini vermek isteyen öğrenciler, AÖF yaz okulu kayıt dönemini yakından takip ediyor. Anadolu Üniversitesi’nin açıkladığı yıllık takvime göre, yaz okulu kayıt tarihlerine ilişkin bilgi verildi. İşte, ne zaman sorusunun cevabı!

    takvim.com.tr
    AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? 2021 AÖF yaz okulu kayıt ne zaman ve nasıl yapılacak?

    AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? 2021 AÖF yaz okulu kayıt ne zaman? Her yıl binlerce kişinin giriş yaptığı Açıköğretim Fakültesi'nde yaz okuluna kalan öğrenciler, kayıt ve okul dönemlerini merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu kayıtlarının ardından sınav dönemi başlayacak. Peki; AÖF yaz okulu kayıt ne zaman?

    AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

    AÖF İşletme ve İktisat Fakültelerinde mezun olmak isteyen ön lisans öğrencilerinin en az 120 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak isteyen öğrencilerin ise tüm 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamış olması gerekir. Mezuniyet için öğrencilerden Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00 ve üzeri olması beklenmektedir. Ayrıca öğrencilerin FF, YZ ve DZ notu olmaması gerekir.

    Bütün dersleri başarıyla tamamlamış FF,YZ ve DZ notu olmayan ancak Genel Not Ortalaması 2.00'ın altına kalan öğrencilerin mezun olabilmeleri için CC'nin altında olan dersleri tekrar alarak Genel Not Ortalamasını 2.00'ye yükseltmeleri gerekmektedir.

    AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

    Sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 1-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında kayıt yenileme işlemleri olacak.

    Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ise 23-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

    Mazereti bulunan adaylar içinse yaz okulunu sonu mazeret sınavları 6-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        AÖF YAZ OKULU TAKVİMİ!

        01-04 Temmuz 2021 Kayıt Yenileme

        05 Temmuz 2021 Derslerin Başlangıcı

        15 Temmuz 2021 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tatili

        19‒23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Tatili

        20 Ağustos 2021 Derslerin Bitimi

        23-27 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları

        31 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

        06-08 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavları

        09 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

        13 Eylül 2021 Yaz Okulu Açılan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih

        15 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı

        17 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
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