AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? 2021 AÖF yaz okulu kayıt ne zaman ve nasıl yapılacak?

AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

AÖF İşletme ve İktisat Fakültelerinde mezun olmak isteyen ön lisans öğrencilerinin en az 120 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olmak isteyen öğrencilerin ise tüm 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamış olması gerekir. Mezuniyet için öğrencilerden Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00 ve üzeri olması beklenmektedir. Ayrıca öğrencilerin FF, YZ ve DZ notu olmaması gerekir.

Bütün dersleri başarıyla tamamlamış FF,YZ ve DZ notu olmayan ancak Genel Not Ortalaması 2.00'ın altına kalan öğrencilerin mezun olabilmeleri için CC'nin altında olan dersleri tekrar alarak Genel Not Ortalamasını 2.00'ye yükseltmeleri gerekmektedir.