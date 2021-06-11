KPSS ücreti nasıl yatırılır? Hangi bankalara ödenecek? 2021 KPSS başvuruları için son tarih ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Devlet dairelerinde çalışmak isteyen tüm illerden vatandaşlar ÖSYM'nin düzenlediği KPSS'ye katılmak ve iyi puan almak durumunda, bunun için uzun zamandır ders çalışan adaylar KPSS başvurularını tamamlamaya başladı ve ayrıntıları öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler…
2021 KPSS BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 07- 08 Ağustos 2021 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
2021 KPSS BAŞVURU EKRANI
KPSS başvuruları alınmaya başlandı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.