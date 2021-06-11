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    • Eğitim
    • 11.06.2021 09:16
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    • 11.06.2021 09:16
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    ? Hangi bankalara ödenecek? ? Başvuru ekranı…

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Hangi bankalara ödenecek? Sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı 2021 yılında hangi tarihte gerçekleşecek? Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen yüzbinlerce kişi 2021 KPSS sınavına katılacak ve heyecan dolu bekleyişe başladı. Bir yandan da başvurular tüm hızıyla devam ediyor. ? Başvuru ekranına nereden ulaşılır? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    KPSS ücreti nasıl yatırılır?

    KPSS ücreti nasıl yatırılır? Hangi bankalara ödenecek? 2021 KPSS başvuruları için son tarih ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Devlet dairelerinde çalışmak isteyen tüm illerden vatandaşlar ÖSYM'nin düzenlediği KPSS'ye katılmak ve iyi puan almak durumunda, bunun için uzun zamandır ders çalışan adaylar KPSS başvurularını tamamlamaya başladı ve ayrıntıları öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler…

    2021 KPSS BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

    2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 07- 08 Ağustos 2021 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacaktır.

    Sınava başvurular, 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

    2021 KPSS BAŞVURU EKRANI

    KPSS başvuruları alınmaya başlandı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

    Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

    KPSS BAŞVURU EKRANI

    KPSS BAŞVURU KILAVUZU

        Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS'ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

        KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL

        KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL

        ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL

        KPSS ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

        KPSS başvuru ücretleri ÖSYM tarafından anlaşmalı bankalara veya e-İŞLEMLER'de yer alan ÖDEMELER kısmından banka veya kredi karıyla yatırılacaktır. Bankaya giderek sınav başvuru ücretini yatırmak isteyen adaylar başvuruda bildirdikleri T.C kimlik numarası ve adı, soyadları ile sınav ücretini yatırabilir. İşte KPSS başvuru ücretlerinin yatırılabileceği bankalar;

        Akbank şubeleri ATM ve internet bankacılığı

        Albaraka Türk Katılım Bankasının şubeleri, ATM ve internet bankacılığı

        Finansbank şubeleri, ATM ve internet bankacılığı

        Kuveyt Türk Katılım bankası şubeleri, ATM ve internet bankacılığı

        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

        ING Bank tüm şubeleri ve internet bankacılığı

        Vakıf Katılım Bankası tüm şubeleri ve ATM'leri

        Ziraat Bankası'ndan sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılıktan işlem yapılabilir.
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        Haberler Eğitim KPSS ücreti nasıl yatırılır? Hangi bankalara ödenecek? 2021 KPSS başvuruları için son tarih ne zaman? Başvuru ekranı…