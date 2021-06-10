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    • Eğitim
    • 10.06.2021 10:08
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    • 10.06.2021 10:08
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    ? ? ? Son dakika açıklama...

    ? ? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Üniversite hayali kuran yüzbinlerce kişi bir yıldır ders çalışıyor ve ÖSYM’nin düzenlediği sınava katılarak performanslarını sergileyecek. ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi ve YKS sınav yerlerini adayların erişimine açtı, peki ? Sınav giriş belgesini almak isteyenler için tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    YKS’ye hangi okulda gireceğim?

    YKS'ye hangi okulda gireceğim? YKS sınav yeri nasıl öğrenilir? ÖSYM şifresi nasıl alınır? Sorularının yanıtları gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Hayalini kurduğu üniversiteye girmek isteyenlerin merak ettiği YKS sınav yerleri ÖSYM son dakika açıklamasıyla belli oldu ve adaylar sitede yoğunluk oluşturarak sınava hangi okulda gireceklerini öğrenmek istiyor. İşte tüm detaylar…

    2021 YKS NE ZAMAN?

    2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

    YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

    26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

        ÖSYM ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

        Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ekte yer alan ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Nüfus cüzdanında adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.
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