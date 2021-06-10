YKS'ye hangi okulda gireceğim? YKS sınav yeri nasıl öğrenilir? ÖSYM şifresi nasıl alınır? Sorularının yanıtları gündemde yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Hayalini kurduğu üniversiteye girmek isteyenlerin merak ettiği YKS sınav yerleri ÖSYM son dakika açıklamasıyla belli oldu ve adaylar sitede yoğunluk oluşturarak sınava hangi okulda gireceklerini öğrenmek istiyor. İşte tüm detaylar…
2021 YKS NE ZAMAN?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.