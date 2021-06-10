ATA AÖF sonuçları belli oldu! ATA AÖF final sınavı sonuç sorgulama ekranı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Sınava katılan öğrenciler Atatürk Üniversitesi sitesinde yoğunluk oluşturuyor ve başarılı not alıp almadığını öğrenmek istiyor. Atatürk Üniversite'sinin sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamanın detayları haberimizde yer alıyor.
ATA AÖF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ATA AÖF sınav sonuçları için beklenen duyurdu geldi. "https://www.ataaof.edu.tr/" adresinden yapılan açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz, Final Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
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SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,
"Değerli Öğrencilerimiz,
Final Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Pazartesi (14 Haziran 2021) günü saat 23:59'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır."