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    • Eğitim
    • 10.06.2021 13:51
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    • 10.06.2021 13:55
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    belli oldu! ! ’nden son dakika açıklama…

    Heyecanla beklenen belli oldu ve katılmış olanlar merakla nı araştırmaya başladı. ’nden son dakika açıklama geldi ve sınav sonuçlarının nereden öğrenilebileceği de duyuruldu. Atatürk Üniversite’si açık öğretim eğitim alan öğrencilerin katıldığı sınavın sonuçları nasıl görüntülenir? İşte 2021 yılı ATA AÖF sonuçlarına ilişkin tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    ATA AÖF sonuçları belli oldu!

    ATA AÖF sonuçları belli oldu! ATA AÖF final sınavı sonuç sorgulama ekranı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Sınava katılan öğrenciler Atatürk Üniversitesi sitesinde yoğunluk oluşturuyor ve başarılı not alıp almadığını öğrenmek istiyor. Atatürk Üniversite'sinin sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamanın detayları haberimizde yer alıyor.

    ATA AÖF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    ATA AÖF sınav sonuçları için beklenen duyurdu geldi. "https://www.ataaof.edu.tr/" adresinden yapılan açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz, Final Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

    ATA AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

    Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi,

    "Değerli Öğrencilerimiz,

    Final Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

    Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Pazartesi (14 Haziran 2021) günü saat 23:59'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır."

        BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 28 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        ATA AÖF'TEN YAZ OKULU AÇIKLAMASI GELDİ

        Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okulu ile ilgili çalışmaları tamamlanmış ve Üniversitemiz senatosu tarafından yaz okulu açılması uygun görülmüştür. Yaz okulunun takvim ve uygulama esasları ile ilgili detaylı bilgilendirme kısa süre sonra www.ataaof.edu.tr web sayfası üzerinden ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılacaktır.
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