Açık öğretim lise sınavı ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları hangi tarihte düzenlenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılanlar arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından AÖL 3. dönem sınav tarihleri belirlendi ve öğrencilere duyuruldu. Ayrıca kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri de yine MEB tarafından açıklandı. İşte AÖL hakkında merak edilen tüm detaylar…
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 3. dönem sonu sınavları 3-7 Temmuz tarihleri arasında 3 Temmuz sabah 09:30'da başlayacak ve çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek olan sınavlar 7 Temmuz saat 23:59'a kadar devam edecek.
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
MEB Açıköğretim Lisesi sayfası üzerinden daha önce 17 Nisan 29 Mayıs tarihleri arasında alınacağı duyurulan 3. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri sokağa çıkma yasağı tarihlerine denk gelmesi nedeniyle yasağın sona erdiği tarih olan 17 Mayıs-18 Haziran tarihleri arasında olacak şekilde güncellenmişti. Halen AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri ve ilk kayıt işlemleri 18 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.