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    • Eğitim
    • 10.06.2021 09:40
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    • 10.06.2021 09:40
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    ? ? Kayıt yenileme…

    ? Sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Lise eğitimini açık öğretim olarak okuyan binlerce öğrenci yaz ayları başlamışken ? Sorgulamasını sıklıkla yapar oldu. Koronavirüs nedeniyle pek çok sınav online olarak gerçekleşiyor, AÖL sınavları da online olarak düzenlenecek. Peki AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemi nasıl ve nereden yapılıyor? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Açık öğretim lise sınavı ne zaman?

    Açık öğretim lise sınavı ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları hangi tarihte düzenlenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılanlar arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından AÖL 3. dönem sınav tarihleri belirlendi ve öğrencilere duyuruldu. Ayrıca kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri de yine MEB tarafından açıklandı. İşte AÖL hakkında merak edilen tüm detaylar…

    AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

    AÖL 3. dönem sonu sınavları 3-7 Temmuz tarihleri arasında 3 Temmuz sabah 09:30'da başlayacak ve çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek olan sınavlar 7 Temmuz saat 23:59'a kadar devam edecek.

    AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

    MEB Açıköğretim Lisesi sayfası üzerinden daha önce 17 Nisan 29 Mayıs tarihleri arasında alınacağı duyurulan 3. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri sokağa çıkma yasağı tarihlerine denk gelmesi nedeniyle yasağın sona erdiği tarih olan 17 Mayıs-18 Haziran tarihleri arasında olacak şekilde güncellenmişti. Halen AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri ve ilk kayıt işlemleri 18 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

        AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

        18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

        Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

        1. Adım: Bankaya Kayıt Yenileme Ücretini Ödeyiniz

        Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.
        Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)
        Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.
        Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.
        Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ve donuk olanların kayıt yenileme işlemleri 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır. Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, diploma veya resmi yazı vb. almak için müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme katılım bedeli alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa katılım bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5TL katılım bedeli makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

        2. Adım: Kayıt Yenileme İşlemi

        Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler.
        Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.
        Kayıt yaptırabileceğiniz İrtibat Bürolarını görmek için tıklayınız.

        3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

        Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler.
        Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
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