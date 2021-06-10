6, 7, 8, 9. sınıflar takdir teşekkür hesaplama 2021! E-okul karne notu sorgulama! Karneler ne zaman verilecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılır oldu. Tüm illerden öğrenciler ve veliler karneler için heyecanlı bekleyişe başladı, ne zaman ve nasıl alacaklarını merak ediyor. Bir yandan da e-okul sistemi üzerinden karne notunun öğrenip öğrenilmeyeceğini takdir teşekkür hesaplamanın nasıl yapıldığını araştırıyor. İşte detaylar…
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KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca alınan karara göre okullar 2 Temmuz'da kapanacak. İkinci dönem karneleri ise 18 Haziran'da yayınlanacak. Elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak olan karneler ve belgeler okullarda da isteyenlere dağıtılacak.
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA
Takdir teşekkür hesaplama işleminde değişiklik yapıldı. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.
İşte, 1 Ekim tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği bilgileri;