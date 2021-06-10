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    • Eğitim
    • 10.06.2021 09:20
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    • 10.06.2021 09:26
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    6, 7, 8, 9. sınıflar takdir teşekkür hesaplama 2021! E-okul karne notu sorgulama! ?

    6, 7, 8, 9. sınıflar takdir teşekkür hesaplama 2021 sorgulaması gündemde sıklıkla yapılmaya başlandı. Haziran ayı yaşanırken okulların bahar döneminin de bitmesine az bir zaman kala milyonlarca öğrenci ve velisi karne notlarını merak etmeye başladı ve E-okul karne notu sorgulama işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. Koronavirüs nedeniyle online olarak ders işleyen öğrencilere , yaz tatili hangi tarihte başlayacak? İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    6, 7, 8, 9. sınıflar takdir teşekkür hesaplama 2021!

    6, 7, 8, 9. sınıflar takdir teşekkür hesaplama 2021! E-okul karne notu sorgulama! Karneler ne zaman verilecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılır oldu. Tüm illerden öğrenciler ve veliler karneler için heyecanlı bekleyişe başladı, ne zaman ve nasıl alacaklarını merak ediyor. Bir yandan da e-okul sistemi üzerinden karne notunun öğrenip öğrenilmeyeceğini takdir teşekkür hesaplamanın nasıl yapıldığını araştırıyor. İşte detaylar…

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    KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nca alınan karara göre okullar 2 Temmuz'da kapanacak. İkinci dönem karneleri ise 18 Haziran'da yayınlanacak. Elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak olan karneler ve belgeler okullarda da isteyenlere dağıtılacak.

    TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

    Takdir teşekkür hesaplama işleminde değişiklik yapıldı. Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.

    İşte, 1 Ekim tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği bilgileri;

        Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

        a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

        b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

        c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

        Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

        KARNE NOTU NEYE GÖRE BELİRLENİR?

        Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkar. Her ders için bu işlemin gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. Çıkan not ortalaması dönem kaç ders aldıysa ona bölünür. Böylece dönemin karne not ortalaması ortaya çıkar.

        İlkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacak. Yüz yüze yapılan sınavlar da geçerli olamayacak.

        İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

        Öte yandan, salgın koşulları ve halk sağlığının korunması ilkesi göz önünde bulundurularak, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağı da belirtildi.

        25 Aralık 2020'de MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.
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        Haberler Eğitim 6, 7, 8, 9. sınıflar takdir teşekkür hesaplama 2021! E-okul karne notu sorgulama! Karneler ne zaman verilecek?