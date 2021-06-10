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    • Eğitim
    • 10.06.2021 11:45
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    • 10.06.2021 11:45
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    ! ? Ücret ne kadar, ? ÖSYM son tarihi duyurdu…

    gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında yer alıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyenlerin katıldığı sınav her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. Peki A Grubu Ve Öğretmenlik, Alan Bilgisi, ÖABT 2021 KPSS ne zaman? ? Ücret ne kadar, ? ÖSYM son tarihi duyurdu ve bu tarih sonrasında yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecek. 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    2021 KPSS başvuru tarihi!

    2021 KPSS başvuru tarihi! KPSS başvurusu nasıl yapılır? Ücret ne kadar, hangi bankalara ödenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı A Grubu Ve Öğretmenlik, Alan Bilgisi, ÖABT ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin düzenlediği KPSS sınavının tarihi belli oldu ve başvurular da yapılmaya devam ediyor. Son başvuru tarihinin kaçırılmaması büyük önem taşıyor. İşte detaylar…

    2021 KPSS NE ZAMAN? BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH...

    2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 07- 08 Ağustos 2021 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacaktır.

    Sınava başvurular, 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

    2021 KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    KPSS başvuruları alınmaya başlandı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

    Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

    KPSS BAŞVURU EKRANI

    KPSS BAŞVURU KILAVUZU

        Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS'ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

        KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL

        KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL

        ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL

        KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

        KPSS başvuru ücretleri ÖSYM tarafından anlaşmalı bankalara veya e-İŞLEMLER'de yer alan ÖDEMELER kısmından banka veya kredi karıyla yatırılacaktır. Bankaya giderek sınav başvuru ücretini yatırmak isteyen adaylar başvuruda bildirdikleri T.C kimlik numarası ve adı, soyadları ile sınav ücretini yatırabilir. İşte KPSS başvuru ücretlerinin yatırılabileceği bankalar;

        Akbank şubeleri ATM ve internet bankacılığı

        Albaraka Türk Katılım Bankasının şubeleri, ATM ve internet bankacılığı

        Finansbank şubeleri, ATM ve internet bankacılığı

        Kuveyt Türk Katılım bankası şubeleri, ATM ve internet bankacılığı

        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

        ING Bank tüm şubeleri ve internet bankacılığı

        Vakıf Katılım Bankası tüm şubeleri ve ATM'leri

        Ziraat Bankası'ndan sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılıktan işlem yapılabilir.
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        Haberler Eğitim 2021 KPSS başvuru tarihi! KPSS başvurusu nasıl yapılır? Ücret ne kadar, hangi bankalara ödenecek? ÖSYM son tarihi duyurdu…