2021 KPSS başvuru tarihi! KPSS başvurusu nasıl yapılır? Ücret ne kadar, hangi bankalara ödenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı A Grubu Ve Öğretmenlik, Alan Bilgisi, ÖABT ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin düzenlediği KPSS sınavının tarihi belli oldu ve başvurular da yapılmaya devam ediyor. Son başvuru tarihinin kaçırılmaması büyük önem taşıyor. İşte detaylar…