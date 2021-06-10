2021 KPSS başvuru tarihi! KPSS başvurusu nasıl yapılır? Ücret ne kadar, hangi bankalara ödenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı A Grubu Ve Öğretmenlik, Alan Bilgisi, ÖABT ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin düzenlediği KPSS sınavının tarihi belli oldu ve başvurular da yapılmaya devam ediyor. Son başvuru tarihinin kaçırılmaması büyük önem taşıyor. İşte detaylar…
2021 KPSS NE ZAMAN? BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH...
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 07- 08 Ağustos 2021 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
2021 KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS başvuruları alınmaya başlandı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.