LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? LGS puan hesaplama: 2021 LGS'ye girmeden liseye gidilir mi?

LGS'ye dair detaylar 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınava katılım sağlayacak öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. Yarın iyi bir liseye yerleşmek için ter dökecek olan öğrenciler detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2021 LGS'ye girmeden liseye gidilir mi? İşte detaylar...

LGS 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

MEB sınavın değerlendirmesi kılavuzunda "Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış

cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur." bilgisi yer alıyor. Kısacası LGS'de 3 yanlış bir doğruyu götürecek.

İşte LGS puan hesaplama;