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    • Eğitim
    • 05.06.2021 18:17
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    • 05.06.2021 18:17
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    LGS 2021 saat kaçta, ne zaman? LGS'de maske takmak zorunlu mu? Sınavda getirilecek belgeler nelerdir?

    LGS'ye dair detaylar milyonlarca öğrenci tarafından akşam saatlerinin gelmesiyle araştırılıyor. Yarın iki oturum halinde gerçekleştirilecek LGS'ye saatler kaldı. Sınav öncesi İçişleri Bakanlığı tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 6 Haziran Pazar günü, sınava girecek öğrenciler ile refakatçilerinin kısıtlamadan muaf olacağını duyurdu. Peki, LGS 2021 saat kaçta, ne zaman? LGS'de maske takmak zorunlu mu? Sınavda getirilecek belgeler nelerdir? İşte merak edilenler...

    LGS 2021 saat kaçta, ne zaman?

    LGS için geri sayım devam ederken gözler bazı detaylara çevrildi. LGS'ye dair detaylar 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınava katılım sağlayacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yarın iyi bir liseye yerleşmek için ter dökecek olan öğrenciler detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, LGS 2021 saat kaçta, ne zaman? LGS'de maske takmak zorunlu mu? Sınavda getirilecek belgeler nelerdir? İşte konu hakkında bilgiler...

    LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

    2021 LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

    İşte "LGS'de maske takmak zorunlu mu?" ve "Sınavda getirilecek belgeler nelerdir?" sorularının yanıtı;

    LGS BİRİNCİ OTURUM SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

    Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

    LGS İKİNCİ OTURUM SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

    İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.

        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

        Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.

        SINAVDA GETİRİLECEK BELGELER

        "Geçerli kimlik belgenle sınava katılabilirsin. Nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. Ayrıca nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile de sınava alınabileceksin.

        Sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, bir adet kalemtraş ve iz yapmayan silgi getirmelisin. İstersen yanında etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişede bir su da bulundurabilirsin. Ancak cep telefonu, akıllı saat vb. dijital araç gereçlerle sınava giremezsin. Merkezi sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak."

            LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

            LGS adayları sınav giriş belgelerine e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ulaşabilecekler. Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

            LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN
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            Haberler Eğitim LGS 2021 saat kaçta, ne zaman? LGS'de maske takmak zorunlu mu? Sınavda getirilecek belgeler nelerdir?