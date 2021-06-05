LGS için geri sayım devam ederken gözler bazı detaylara çevrildi. LGS'ye dair detaylar 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınava katılım sağlayacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yarın iyi bir liseye yerleşmek için ter dökecek olan öğrenciler detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, LGS 2021 saat kaçta, ne zaman? LGS'de maske takmak zorunlu mu? Sınavda getirilecek belgeler nelerdir? İşte konu hakkında bilgiler...

LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

2021 LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

İşte "LGS'de maske takmak zorunlu mu?" ve "Sınavda getirilecek belgeler nelerdir?" sorularının yanıtı;