Yarın gerçekleştirilecek LGS'ye dair detaylar milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. İki oturum halinde gerçekleştirilecek LGS'ye saatler kalırken sınav öncesi bazı detaylar arama motorları üzerinde sık sık araştırılıyor. Sınav öncesi İçişleri Bakanlığı tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 6 Haziran Pazar günü, sınava girecek öğrenciler ile refakatçilerinin kısıtlamadan muaf olacağını duyurdu. Peki, 2021 LGS'de kaç soru var? e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma nasıl yapılır? LGS iki oturum arası kaç dakika olacak? İşte detaylar...
LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?
2021 LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.
İşte 2021 LGS'de kaç soru var sorusunun yanıtı;
LGS'DE KAÇ SORU VAR?
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.
LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
LGS adayları sınav giriş belgelerine e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ulaşabilecekler. Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.