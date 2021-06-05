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    • Eğitim
    • 05.06.2021 18:08
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    • Son Güncelleme:
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    • 05.06.2021 18:08
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    2021 LGS'de kaç soru var? e-Okul ! LGS iki oturum arası kaç dakika olacak?

    e-Okul hakkında bilgiler sorgulanıyor. LGS'ye dair detaylar 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınava katılım sağlayacak öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. Yarın iyi bir liseye yerleşmek için ter dökecek olan öğrenciler detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2021 LGS'de kaç soru var? LGS iki oturum arası kaç dakika olacak? İşte bilgiler...

    2021 LGS'de kaç soru var?

    Yarın gerçekleştirilecek LGS'ye dair detaylar milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. İki oturum halinde gerçekleştirilecek LGS'ye saatler kalırken sınav öncesi bazı detaylar arama motorları üzerinde sık sık araştırılıyor. Sınav öncesi İçişleri Bakanlığı tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 6 Haziran Pazar günü, sınava girecek öğrenciler ile refakatçilerinin kısıtlamadan muaf olacağını duyurdu. Peki, 2021 LGS'de kaç soru var? e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma nasıl yapılır? LGS iki oturum arası kaç dakika olacak? İşte detaylar...

    LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

    2021 LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

    İşte 2021 LGS'de kaç soru var sorusunun yanıtı;

    LGS'DE KAÇ SORU VAR?

    Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.

    LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    LGS adayları sınav giriş belgelerine e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ulaşabilecekler. Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

    LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

    LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

    a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

    b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

        c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

        ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

        d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir al ttestin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dahil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

        ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavıiptal edilen öğrencileriçin MSP hesaplanmaz.
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        Haberler Eğitim 2021 LGS'de kaç soru var? e-Okul LGS sınav giriş belgesi çıktı alma! LGS iki oturum arası kaç dakika olacak?