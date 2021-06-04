2021 LGS kaç oturum olacak? LGS iki oturum arası kaç dakika sürecek? Açıklama geldi...

LGS iki oturum arası kaç dakika? 2021 LGS kaç oturum? LGS sınav süreleri ve oturum arasındaki süre, sınava girecek öğrencilerin ve ailelerinin merak ettiği konulardan birisi. Adaylar sınava girecekleri bina ve salonları gösteren sınav giriş bilgilerine e-Okul üzerinden giriş yaparak erişim sağlayabilecek. Peki, 2021 LGS kaç oturum olacak? LGS iki oturum arası kaç dakika?
2021 LGS KAÇ OTURUM?
LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturum sabah 09:30'da, ikinci oturum ise saat 11:30'da başlayacak.
İlk oturumda adaylara 50 soruluk bir teste tabi tutulacak ve sınav 75 dakika sürecek. İlk oturumun sona ermesinin ardından ikinci oturum ise 11:30'da başlayacak. 11:30'da başlayacak olan ikinci oturumda adaylara 40 soru yöneltilecek sayısal alandan oluşan bu bölümde adaylara 80 dakika süre verilecek.
LGS SINAVI ÖNCESİ BUNLARA DİKKAT
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.