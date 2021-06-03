İşte kazanç rehberi

Milyonlarca genç, bu ay yapılacak üniversite sınavında geleceği için ter dökecek. Tarih yaklaşırken, gençleri sınav heyecanının yanı sıra 'meslek seçimi' telaşı da sardı. Kariyer portalları da dünyanın en çok kazandıran mesleklerini araştırdı.

PANDEMİ ETKİSİ

Pandeminin şekillendirdiği listelerin ilk sırasına tıp yerleşti. ABD'li iş arama platformu Indeed'in verilerine göre; kardiyologlar, anestezi uzmanları, ortodontistler, psikiyatristler ve cerrahlar en çok kazanan meslekler arasında ilk 5'te yer aldı. Araştırmalara göre; teknoloji alanında da bilgi sistemi yöneticisi, yapay zeka yöneticisi, BT program yöneticisi, java geliştiricisi, veri bilimcisi, bulut mühendisi, analitik yöneticisi gibi meslekler ön plana çıktı. Tıp ve bilişim dışında yer alan ama iyi kazanan bazı meslekler de şöyle sıralandı: "Mühendis, mimar, pazarlama direktörü, operasyon direktörü, finansal planlama, yönetim danışmanı, aşçı ve iş geliştirme uzmanı..."

YÜKSELİŞTEKİ POZİSYONLAR

Veri analistleri

Veri bilimciler

Yapay zeka uzmanları

Makine öğrenimi uzmanları

Dijital pazarlama ve strateji uzmanları

İş geliştirme uzmanları



Dijital dönüşüm uzmanları



Bilgi güvenliği analistleri



Yazılım ve uygulama geliştiricileri



Veri tabanı ve ağ uzmanları



Robotik mühendisi



Yönetim ve organizasyon analistleri



Finansal teknoloji mühendisi



Risk yönetim uzmanlığı

YENİ FAKÜLTELER KURULDU

8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu. Cumhurbaşkanı kararına göre; Düzce Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi, Ege Üniversitesi'ne bağlı Hukuk Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi, İstanbul Arel Üniversitesi'ne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ne bağlı İslami İlimler Fakültesi ve İstanbul Kent Üniversitesi'ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.